Québec verse 1,5 M$ à la municipalité de Saint-Ambroise pour ses infrastructures d’eau

Saint-Ambroise s'est vue accorder une aide financière de 1,5 million de dollars du ministère des Affaires municipales pour des travaux d'infrastructures d'eau. Une aide qui, selon le maire Lucien Gravel, était plus qu’attendue.

Cette somme permettra notamment à la municipalité de refaire les conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales qui se trouvent sous la rue Simard. Des travaux évalués à 4 millions de dollars et qui totalisent 532 mètres de tuyauterie qui seront remplacés.

Selon le maire de Saint-Ambroise, cette aide est bien accueillie et permettra de régler bien des problèmes.

Ouvrir en mode plein écran Le maire Lucien Gravel a bon espoir de régler les problèmes vécus par les citoyens depuis quelques années avec les travaux d’infrastructures d’eau. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Je vais vous dire que depuis 2015, c'est des problématiques qui ont été révélées en lien avec le système sanitaire. Il y a eu plusieurs plaintes et des résidences qui ont vécu réellement des cauchemars en lien avec des débordements du sanitaire. Maintenant, bien, écoutez, l'espoir est là. On espère régler ça à 100 % et que le futur soit réellement plaisant pour les résidents du secteur , a mentionné Lucien Gravel.

Publicité

Selon le maire, les travaux devraient débuter à partir du 31 juillet pour s’échelonner jusqu’en novembre. Il demande ainsi aux citoyens d’être patients, puisqu’ils entraîneront certains inconvénients. On va être près d’eux et je vais être présent , a-t-il assuré.

Ce montant provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU), qui est doté d’une enveloppe de 2,4 milliards de dollars pour les municipalités du Québec.

Avec les informations de Laurie Gobeil