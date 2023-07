Un costume de donair déclenche une guerre d’enchères en ligne

Une guerre d'enchères en ligne a éclaté pour un costume de donair appartenant au gouvernement de l'Alberta. Les enchères, qui ont commencé le 14 juillet à partir de 50 $, ont déjà atteint 7000 $ jeudi.

Fabriqué en latex, en caoutchouc vulcanisé et en matériaux synthétiques, le costume de 1,4 mètre de haut comprend de la viande hachée, de la sauce, des tomates, des oignons et, ce qui est quelque peu controversé, de la laitue.

Le donair est enveloppé d'une feuille d'étain pour lui donner un aspect authentique, et il est également accompagné d'un costume de corps argenté à porter en dessous.

Abdul Malik, un écrivain résidant à Edmonton, a fait une offre pour le costume, à la fois pour son côté absurde et pour sa nouveauté. Le donair de l'Alberta surpasse celui de la Nouvelle-Écosse , a-t-il estimé en entrevue à l'émission Edmonton AM de CBC .

Publicité

Prêt à miser un an d'hypothèque

M. Malik se décrit comme un amateur de donair. Il est même prêt à perdre un an d'hypothèque pour l'obtenir : Je suis prêt à assumer ce coût, je le dis officiellement. S’il réussissait à obtenir le costume, il le porterait notamment pour participer à une course pour une œuvre de bienfaisance.

Un autre Edmontonien, Graham Mosimann, a confié avoir toujours rêvé, depuis tout jeune, d'avoir un revenu disponible pour se payer quelque chose de vraiment stupide . S’il remportait le costume, il le porterait pour sa part à toutes les occasions, d'Halloween à Noël.

C'est un studio de Los Angeles, Alterian Inc, qui a conçu et réalisé le costume en 2015 pour une série de publicités. Nous n'avons pas l'habitude de créer des costumes alimentaires, mais celui-ci était tellement unique que nous avons dû dire oui , a souligné Tony Gardner, propriétaire de l'entreprise, dans un courriel.

Ouvrir en mode plein écran C'est un studio de Los Angeles qui a conçu et réalisé le costume de donair en 2015. Photo : Radio-Canada

Conçu initialement pour une campagne de prévention routière

Dale Nally, le ministre de Services Alberta et de la Réduction de la bureaucratie, rappelle dans un courriel que le costume avait été commandé pour être utilisé dans une campagne de sensibilisation à la sécurité routière, et notamment aux dangers de la conduite sous l'emprise. La campagne avait été finalement annulée et la campagne « réorientée vers d'autres tactiques ».

Il est regrettable que ce magnifique costume de donair [...] n'ait jamais été intégré à la campagne de sensibilisation, mais je suis heureux qu'il ait maintenant trouvé sa place sous les feux de la rampe. J'ai hâte de voir où le costume trouvera sa nouvelle maison.

La Nouvelle-Écosse se lance dans la bataille

L'une des offres provenait de la chaîne King of Donair d'Halifax. Lorsque je l'ai vu pour la première fois, j'ai pensé que c'était cool , a expliqué Nicholas Nahas, copropriétaire de la chaîne.

C'est un costume de très bonne qualité. C'est probablement le meilleur que j'ai vu.

King of Donair, qui a ouvert ses portes à Halifax en 1973, est réputé pour avoir perfectionné la recette originale du sandwich turc. Son donair est composé de bœuf épicé et d'une sauce sucrée à base de lait évaporé. Il est célèbre pour ne pas avoir de laitue comme garniture.

Nicholas Nahas veut tout faire pour obtenir le costume de donair et l’emporter à Halifax, l'endroit où la mode des donairs a commencé, et ce, après en avoir retiré la laitue, bien sûr.

Ouvrir en mode plein écran Copropriétaire de la chaîne The King of Donair d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, Nicholas Nahas a bon espoir de remporter le costume de donair et de l'emporter dans la capitale néoécossaise, là où la mode des donairs a commencé. Photo : Fournie par Nicholas Nahas

À noter que le donair est depuis 2015 le mets officiel de la ville d'Halifax.

Josh Robinson, propriétaire de la populaire chaîne Blowers & Grafton, a reçu le lien de la vente aux enchères par l'un des gérants de son restaurant en Alberta : J'ai commencé à rire et nous nous sommes rendu compte que nous le voulions, car le simple fait que ce soit le gouvernement qui détient cette chose et qui la vende nous a fait craquer.

Avec les informations de Ishita Verma et Emily Williams