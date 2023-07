À Yellowknife, les résidents prennent leur mal en patience avec la fumée des feux de forêt

La ville de Yellowknife s’est classée comme étant la ville la plus polluée au pays mercredi, au grand désespoir des résidents qui cherchent à se protéger des effets néfastes de l’épais couvert de fumée qui enveloppe la capitale ténoise.

Pourtant, Yellowknife, tout comme le Grand Nord, a la réputation d’offrir une bonne qualité de l’air. Ce n’est pas le cas cette semaine.

Garett Cochrane, conseiller municipal, dit ressentir les effets secondaires de cette mauvaise qualité de l’air. C’est certainement plus difficile de respirer le matin, et [je me sens] vraiment congestionné le matin , dit-il. Mon conjoint Brandon a des migraines en ce moment, et n’en a jamais eu de sa vie.

Selon l'application mobile FireSmoke Canada, la majorité de la fumée à Yellowknife provient d’incendies de forêt au nord de la ville.

Ouvrir en mode plein écran La visibilité est réduite mercredi sur le lac Frame, près du centre-ville de Yellowknife. Photo : Radio-Canada

Les touristes, de leur côté, doivent modifier leurs plans. Marissa Desjardins et Miel Adams, de la Saskatchewan, disent être habitués à la fumée des feux de l'Alberta qui se déplace au-dessus de leur province.

Mais je dirais qu’aujourd’hui, c’est la pire qualité de l’air que je n’ai jamais connu , dit Marissa Desjardins.

Le couple prévoit limiter ses activités, et s’abstenir de faire de la course à l’extérieur.

Publicité

Environnement Canada prévoit que Yellowknife sera sous un avertissement de mauvaise qualité de l’air jusqu’à la fin de semaine, au moins. Il est recommandé de limiter l'exposition à la fumée autant que possible.

Pour offrir des options aux résidents, la ville va ouvrir son centre récréatif Fieldhouse gratuitement les jours ou la cote air santé, une échelle qui mesure la détérioration de la qualité de l'air, est de 7 ou plus. Jeudi après-midi, cette cote était de 10+, indiquant un risque très élevé pour la santé.

Des mesures spéciales pour prévenir les feux de forêt

Ailleurs aux Territoires du Nord-Ouest, la situation de la qualité de l’air est similaire dans presque toutes les régions.

Ouvrir en mode plein écran Un incendie de forêt près de Fort Smith, aux Territoires du Nord-Ouest, au début du mois de mai 2023. Photo : Gracieuseté de Ronnie Schaefer

Dans le Slave Sud, où 23 feux sont actifs, le gouvernement a annoncé jeudi la mise en place d'une interdiction de faire des feux à l'ensemble de la région, tel que le lui permet la Loi sur la protection des forêts.

Publicité

« Ces mesures sont prises en raison du risque d’incendie qui se maintient à un niveau extrême et des conditions météorologiques extraordinaires, le but étant de protéger les collectivités et les ressources de lutte contre les feux de forêt, en limitant les feux d’origine humaine qui peuvent être évités », indique le communiqué du gouvernement.

Mercredi, la Nation métisse des T.N.-O. avait partagé une lettre du gouvernement indiquant son intention d’instaurer cette interdiction, et ce, jusqu’au 28 juillet.

L'interdiction est en vigueur dans les communautés d'Enterprise, Fort Providence, Fort Resolution, Fort Smith, Hay River, la Première Nation Kátł'odeeche et Kakisa.

La région est aux prises avec des températures élevées et un assèchement des cours d’eau.

La lettre du gouvernement territorial fait aussi mention du manque de ressources pour s’attaquer à davantage de feux. Le territoire ne peut pas compter sur des pompiers d’ailleurs au pays, déjà mobilisés pour éteindre d’autres incendies. Par conséquent, le ministère de l’Environnement et des Changements climatiques aura une capacité très limitée à acquérir plus de ressources pour lutter contre les nouveaux incendies, ou les incendies en progression , peut-on lire dans la lettre.

L’interdiction de faire des feux est pour tous les types de feu à ciel ouvert extérieur. La mesure vise aussi les feux d’artifice, les fusées éclairantes, les fusées anti-ours, les lanternes célestes et les munitions incendiaires.

Une exemption est en place pour la pratique des activités traditionnelles autochtones ou en cas d’urgence.

C'est la première fois dans toute l’histoire du territoire que de telles mesures sont imposées.

Toute transgression à l'interdiction de faire des feux peut être rapportée au 1-877-NWT-FIRE.

Avec les informations de CBC