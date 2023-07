Calgary transformé en laboratoire de la grêle au Canada

Pour une deuxième année, le projet Grêle du Nord mené par des scientifiques et des étudiants quadrille Calgary pour en apprendre plus sur le fonctionnement des tempêtes de grêle et tenter d’améliorer la prévention des dommages causés par ces événements climatiques.

Dix-neuf stations météorologiques surmontées de capteurs de grêle ont été installées depuis l’automne aux quatre coins de la ville. En plus des données habituelles de température et d’humidité, les instruments mesurent la force du vent et l’impact des grêlons pour mieux en déterminer la taille.

Selon le directeur du projet affilié à l’Université Western, Julian Brimelow, Calgary est l’endroit idéal pour étudier les tempêtes de grêle. À la confluence des montagnes et des prairies, la région a été surnommée Hail Alley ( couloir de la grêle ).

Nous avons besoin d'élaborer une climatologie de la grêle au Canada, ce que nous n’avons pas encore. C’est essentiel pour que les villes et les compagnies d’assurance puissent mieux planifier et évaluer les risques.

Le directeur du projet Grêle du Nord, Julian Brimelow, montre une des 19 stations météo installés à Calgary et à Airdrie. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

En comprenant mieux le déroulement et les particularités des tempêtes de grêle, l’équipe espère aider à mettre en place de meilleurs codes du bâtiment. En juin 2020, les grêlons avaient causé 1,2 milliard de dollars de dommages dans les quartiers nord-est de Calgary.

Nous espérons aussi améliorer le système d’alerte et de prévisions. La cueillette des données sur le terrain est essentielle pour ce travail.

Aucun autre réseau de ce genre n’existe au Canada, selon Julian Brimelow, et seulement une poignée d'entre eux sont en place dans le monde.

Des essais technologiques en cours

En plus des stations météorologiques, l’équipe du projet Grêle du Nord teste de nouveaux instruments de mesure.

Le chercheur Joshua Soderholm est venu d’Australie pour former ses collègues canadiens à l’utilisation de sa création : un faux grêlon. L’intérieur de l’instrument de la taille d’une balle de ping-pong est rempli de capteurs et de circuits électroniques.

Un ballon météorologique le transporte au cœur de la tempête et le libère. Le [faux] grêlon flotte alors avec tous les autres et mesure la pression, la température, l’humidité et toutes les autres conditions impossibles à mesurer jusqu’à ce qu’il touche le sol , explique-t-il.

Un chercheur du Bureau de météorologie de l'Australie, Joshua Soderholm, espère pouvoir tester son invention une dizaine de fois pendant son séjour à Calgary. Photo : Radio-Canada / Mark Matulis

Étudiant en maîtrise, Francis Lavigne-Thériault s’intéresse, lui, à l’utilisation possible de drones pour obtenir de meilleures images des tempêtes. Il espère que ses expériences permettent de mieux capturer l’ampleur de l’impact des grêlons, leur distribution et la fluctuation de leur taille.

On essaie de combler une zone d’ombre dans la recherche , dit-il.

La dernière semaine de juillet est généralement la plus active, comme le précise Julian Brimelow. L’équipe se prépare donc à de bonnes journées de collecte de données.

Avec les informations de Laurence Brisson Dubreuil