Des vacances très attendues pour les travailleurs de la construction

Les vacances de la construction sont à nos portes. Elles débuteront officiellement dimanche. Pour plusieurs travailleurs de la construction de la région, ces vacances sont amplement méritées. Mais il restait encore plusieurs tâches à effectuer jeudi, alors que plusieurs chantiers fermaient à la fin de la journée.

Sur son chantier qui se trouve à Jonquière, le contremaître David Fradette résume ce qui devra absolument être fait par son équipe avant le début des vacances.

Beaucoup de ménage, mettre clean, mettre le chantier sécuritaire, fermer tous les accès, s'assurer que tout va être correct pour les vacances, pas qu'il n'y ait de l'entrée d'eau, rien, puis mettre ça très propre, dans le fond , explique celui-ci qui profitera de sa famille et de sa piscine.

De son côté, le surintendant Pierre-Olivier Tremblay s'attend à devoir faire de la discipline d'ici le début des vacances. Il constate que ses hommes sont fatigués, ce qui les rend un peu plus irritables qu'à l'habitude.

[Il y a ] une certaine frénésie, puis on sent que le monde commence à être fatigué, puis que ça commence à être plus dur. On fait un peu plus de discipline. On voit qu'on s'en va au bout du rouleau, puis que c'est le temps que les vacances arrivent , a-t-il indiqué, alors que son chantier qui se trouve à Jonquière a cessé ses activités à la fin de la journée, jeudi.

Les principaux intéressés ne semblaient pas vouloir multiplier les grandes dépenses pour autant. Certains travailleurs se promettaient de faire du tourisme à travers le Québec, d'autres voulaient faire du camping ou encore profiter de leur piscine, comme David Fradette.

Certains travailleurs, comme le charpentier-menuisier Renaud Ringuette, qui cumule une vingtaine d'années d'expérience de travail, sont impatients de pouvoir se reposer.

On a hâte aux vacances, on est écœuré aussi, la température ne s'y prête pas, il fait trop chaud. Fais qu'on est aussi bien d'être en vacance dans ce temps-là. On essaie de travailler le plus possible pour pouvoir finir le plus vite possible , a fait valoir M. Ringuette.

C'est quand même rough. Il faut se reposer, ça donne bien que les vacances arrivent , a renchéri son jeune collègue Thomas Tanguay qui est, pour sa part, en début de carrière.

Avant même que les vacances ne s'amorcent, environ 8350 chèques ont été expédiés aux travailleurs de la construction du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Collectivement, ils ont reçu près de 28 millions de dollars.

