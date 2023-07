Le festival Taste of Edmonton est de retour pour une 39e année, avec la sécurité des festivaliers comme priorité des organisateurs.

Nous avons engagé des entreprises professionnelles et nous avons des bénévoles extraordinaires pour s'occuper de la sécurité , affirme le directeur général de Taste of Edmonton, Donovan Vienneau.

Pour le maire, Amarjeet Sohi, de tels événements permettent de redonner vie au centre-ville : Ça attire les citoyens au centre-ville et ça permet de le rendre plus vivant et par le fait même plus sécuritaire.

Un centre-ville qui semble propre est plus vivant, plus invitant et plus accueillant. C’est pour cette raison que nous devons ramasser les déchets et balayer les rues plus régulièrement , lance Amarjeet Sohi.

Plus de 1000 bénévoles assureront la sécurité durant les 10 jours du festival.

Un festival aux mille saveurs

Une cinquantaine de kiosques de desserts, de boissons et de mets originaux sont présents à la place Winston Churchill pour cet événement culturel et culinaire.

C’est une belle occasion de goûter plein de mets différents, mais surtout une occasion pour discuter avec les gens , affirme le député fédéral d’Edmonton Centre et ministre du Tourisme, Randy Boissonnault.

L’an dernier, plus de 300 000 personnes ont visité l’événement. Cette année, nous nous attendons à une augmentation du nombre de visiteurs , lance Donovan Vienneau.

Pour le propriétaire de l’entreprise Little Bear Gelato, Franck Bouilhol, sa participation à Taste of Edmonton lui demande beaucoup de préparation : On doit préparer toutes nos glaces avant l'événement alors ça demande beaucoup de logistique.

Ouvrir en mode plein écran Le propriétaire de l'entreprise Little Bear Gelato, Franck Bouilhol. Photo : Radio-Canada / Jordan Mesiatowsky

Cet événement fait partie de notre budget de publicité. Durant les 10 jours du festival, il y a beaucoup de gens qui nous découvrent et qui ensuite nous reconnaissent , explique Franck Bouilhol.

L’entreprise Little Bear Gelato participe à l’événement depuis 4 ans. On joue vraiment sur le long terme. À chaque année depuis 4 ans, on voit nos ventes augmenter , affirme Franck Bouilhol.

Le festival culinaire d’Edmonton se poursuit jusqu’au 30 juillet.