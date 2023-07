Nouvelle étape pour le TGF : Gatineau et Ottawa se réjouissent des avancées

Les dernières avancées dans le projet de train à grande fréquence (TGF) du gouvernement fédéral qui prévoit relier Toronto et Québec sont vues d’un bon œil dans la capitale fédérale et à Gatineau.

La mairesse de la ville de Gatineau, France Bélisle, applaudit l’annonce du ministre des Transports du Canada, Omar Alghabra, qui a confirmé jeudi la qualification de trois consortiums pour réaliser le projet.

Cette nouvelle signifie que l'appel d'offres pourra être lancé d'ici septembre, selon le ministre fédéral des Transports.

Selon la mairesse de Gatineau, c’est une occasion majeure pour la région de la capitale fédérale, et pour tout le corridor économique du centre du Canada.

[Le projet] favorisera le développement économique, social et touristique de notre territoire en plus de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre , ajoute France Bélisle dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada.

Même son de cloche du côté de la Chambre des commerces de Gatineau. Son président, Stéphane Bisson, souligne que les trains VIA Rail et les trains de marchandises partagent les mêmes rails pour leurs déplacements, ce qui peut engendrer des ralentissements ou des arrêts de service pour les voyageurs.

Ce qui est intéressant avec le nouveau projet actuellement, c'est qu'on aura des rails dédiés, et c'est ce que nous soutenons , lance M. Bisson.

Par ailleurs, Stéphane Bisson souhaiterait que le TGF puisse offrir des déplacements plus rapides avec une vitesse plus grande, ce qui nous permettra d’atteindre les destinations plus rapidement et d’avoir un train qui réponde aux demandes des citoyens.

Que ce soit un TGF ou un TGV , est-ce qu'on est capable d'avoir un train qui soit fiable et livrable rapidement pour justement permettre des échanges économiques encore plus fluides au niveau des grandes villes? , se demande le président de la Chambre des commerces de Gatineau.

Un passage à Ottawa ou à Gatineau ?

Stéphane Bisson dit militer pour que le projet de train puisse inclure des arrêts dans la ville de Gatineau afin de promouvoir le tourisme et l’économie de la région. Ça pourrait devenir un bel élément de développement économique, particulièrement au niveau du tourisme .

Il affirme que la Chambre de commerce de Gatineau fait des représentations auprès des cabinets concernés et est en communication régulière avec les différents ordres de gouvernement afin de promouvoir la région.

De son côté, le maire d’Ottawa Mark Sutcliffe, dans une réponse écrite, a indiqué jeudi que l'amélioration des systèmes de transport régionaux est un moteur économique important et pourrait contribuer à réduire le nombre de voitures et de camions sur les routes .

Mais le maire ne s’est pas avancé sur un éventuel passage dans la capitale fédérale, en laissant toutefois entendre que des discussions sont en cours.