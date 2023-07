Le Québec monte aux barricades dans une nouvelle guerre de pixels sur Reddit

Une nouvelle bataille internationale de pixels s’est amorcée jeudi midi sur le site Reddit, et le forum r/quebec a toute une réputation à défendre : la communauté avait fait bonne figure lors du dernier événement du genre en 2022 en représentant, un pixel à la fois, les emblèmes du Québec, de la poutine à René Lévesque.

Les règles du jeu sont simples pour cette guerre, qui se tient en direct sur le forum r/place : les adeptes de Reddit disposent d’une toile vierge sur laquelle on peut changer la couleur d’un seul pixel toutes les cinq minutes. La fresque compte quatre millions de pixels en tout.

Environ deux heures après le lancement de l’événement, qui s’étalera sur plusieurs jours, le fleurdelisé était bien visible au bas de l’écran, puis a été ravagé par le drapeau de la Turquie, comme c’était le cas en 2022. Le drapeau canadien a aussi du mal à former sa feuille d’érable, une autre référence au dernier événement du genre, où les internautes s’amusaient à le détruire.

On peut reconnaître plusieurs emblèmes du Québec au haut de la fresque de 2022. Photo : r/place

Il faut dire que les instavidéastes (streamers) et les communautés des différents forums de Reddit s’en donnent à cœur joie pour mener cette bataille internationale et afficher leurs couleurs.

Mounir Kaddouri, le créateur de contenu connu sous le pseudonyme de Maire de Laval, surveille de près l’évolution de la fresque pixélisée, prêt à intervenir en cas de besoin.

Le youtubeur Mounir Kaddouri, alias Maire de Laval Photo : Radio-Canada / Thomas Picotte-Lavoie

En avril 2022, il a pris part au mouvement québécois de la guerre des pixels en direct sur sa chaîne Twitch. Il avait d’abord offert sa contribution en dessinant le logo de Laval, puis avait aidé à former René Lévesque, entre autres. L'instavidéaste xQc avait aussi pris part à l'aventure, en demandant à ses admirateurs de défendre le territoire québécois sur la toile.

Félix « xQc » Lengyel était l'un des instavidéastes les plus suivis sur Twitch avant qu'il ne quitte la plateforme pour Kick, un concurrent. Photo : xqcow1 / Instagram

Mounir Kaddouri ne se fait toutefois pas d’illusions : J'ai de la misère à imaginer un scénario où le Québec s’en sort aussi bien que l’an dernier .

Un drôle de contexte pour Reddit

L’ambiance n’est pas particulièrement à la fête ces dernières semaines sur Reddit, qui vit les contrecoups de récentes décisions qui divisent les adeptes de la plateforme.

Le site a notamment haussé de façon draconienne les prix d’utilisation de son interface de programmation d'applications (API), qui permet à des logiciels tiers de reprendre le code de Reddit pour créer un service ou un produit de substitution semblable.

C'est notamment ce qui a signé l’arrêt de mort le 30 juin d’Apollo, une application qui, depuis neuf ans, était utilisée par beaucoup d'adeptes de Reddit.

L'application Apollo utilisait depuis janvier 2015 l'API de Reddit. Photo : Apollo

C’est un site qui se revendique d’être très proche de la culture du web, qui là est en train de devenir [plus capitaliste] , résume Mounir Kaddouri, qui se sent moins touché par ces récentes revendications, lui qui n’utilisait pas l’application tierce Apollo.

Le subreddit r/quebec s’est mobilisé dans ce conflit, jusqu’à il y a trois jours environ, en marquant toutes les publications comme explicites pour empêcher Reddit de placer de la publicité dessus , explique le créateur de contenu.

Il semble que Reddit souhaite s’attirer les bonnes grâces des médias avec des titres plus positifs à son égard, d’après le propriétaire de la chaîne Maire de Laval, qui trouve absurde de leur part de lancer la guerre de pixels en ce moment .

La riposte s’organise

Ce contexte particulier pour Reddit fait naître des mouvements de résistance. Avant même que le coup d’envoi ne soit donné jeudi pour cette troisième guerre mondiale du pixel, des internautes s’organisaient sur le forum r/placeapi afin de faire valoir leur mécontentement.

L’un des commentaires [ayant reçu le plus de votes] sur l’annonce du retour de la guerre de pixels de r/place, c’est quelqu’un qui dit "fuck u spez", "spez" faisant référence au nom sur la plateforme du PDG de Reddit [Steve Hoffman] , note Mounir Kadddouri.

Sur la fresque, le contre-mouvement s’est manifesté dès le départ, avec une grande section qui répète les mêmes mots de ce commentaire, en lettres noires bien grasses.

L’instavidéaste espère que le conflit ne refroidira pas les ardeurs des internautes de la belle province à s’organiser pour mettre en valeur les beaux paysages d’ici et, pourquoi pas, le fleuve Saint-Laurent.

