Rencontre avec l’équipe qui fera briller Sherbrooke avec une centaine de drones

Les spectacles de drones sont de plus en plus fréquents dans divers festivals et événements. Rencontre avec l'équipe qui se prépare à illuminer pour la première fois le ciel de Sherbrooke avec une centaine de ces engins volants.

Pendant 13 minutes top chrono, les drones suivront à la lettre une chorégraphie dans le cadre de la Fête du lac des Nations.

Quand on fait play, on met en marche la machine. Chaque drone lève. Il y a la levée, et après ça, à un moment précis, ils vont faire la chorégraphie, des changements de couleurs, en synchronisme avec la musique , explique le directeur artistique de Fusion Drone Shows, Serge Péloquin.

Ils vont avoir un positionnement dans le ciel, comme votre télévision, qui va être capable de former un pixel. Avec ça, on est capable de créer des formes, des mouvements, des formes 3D , ajoute le vice-président de Royal Pyrotechnie, Éric Fréchette.

Des mois de préparation

Ces 13 minutes de spectacle auront pris des mois à préparer. Le directeur artistique s'est inspiré du décor de Sherbrooke pour créer une danse de drones qui va raconter une histoire aux spectateurs.

C'est du multimédia, une façon de faire de la poésie, avec de l'imagerie faite par les drones, avec de la technologie. Donc c'est lier l'art, la technologie, l'art pyrotechnique, la musique à une histoire qui est racontée.

Tous les drones ont une place prédéfinie dans le ciel et le tout est transmis par satellite. Olivier Péloquin sera à son poste de commandement pour s'assurer que chaque drone respecte sa position géographique.

Pour qu’il n’y ait pas de drones qui partent à gauche et à droite, il faut que je m'assure que chaque drone a bien repéré ses points cardinaux, puis qu'il y a vraiment toutes les données pour faire le show , souligne le programmeur et pilote.

Chaque seconde compte, puisque la batterie des drones a une durée de vie de 15 minutes. Une petite intempérie comme de la brume, de la pluie ou du vent peut aussi complètement changer la donne.

Compléments aux feux d'artifice

Une centaine de ces drones s'envoleront à la Fête du lac des Nations.

Pour ces artisans du ciel, les spectacles de drones ne remplacent pas les feux d'artifice, mais représentent plutôt un complément.

Un feu d'artifice, c'est "bang bang, ça explose", tandis que le drone, c'est beaucoup plus poétique, c'est beaucoup plus magique , soutient Serge Péloquin.

Une autorisation de Transports Canada est nécessaire pour réaliser ce genre de spectacle, puisque les drones voleront jusqu'à 120 mètres de hauteur dans le ciel de Sherbrooke.

La Fête du lac des Nations ne confirme pas quel soir le spectacle aura lieu.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur