Une grand-mère qui s'occupe de sa petite-fille lourdement handicapée fait face à un parcours du combattant pour obtenir un logement mieux adapté. Une aide existe, mais seulement à l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Ça prend un endroit plus accessible pour ma petite-fille , explique cette femme, que nous ne nommerons pas afin de protéger l'identité de l'enfant.

La grand-mère s'occupe de sa petite-fille de 11 ans, lourdement handicapée et en fauteuil roulant, depuis que celle-ci est sortie de l'hôpital, huit mois après sa naissance.

C'est pas n'importe qui qui peut donner des soins. Elle fait des convulsions à maintes reprises chaque jour. Et moi, je ne voulais pas donner la petite à l'État.

Au début, les escaliers qui mènent à son appartement, au premier étage, ne lui posaient pas trop de problèmes. Mais plus l'enfant grandit, plus elle est difficile à transporter et plus la tâche devient lourde pour la grand-mère. Il y en a, des logements pour ça. Mais tu ne peux pas y avoir accès tant que tu n'as pas la garde. C'est grave!

Publicité

La femme a donc amorcé des démarches pour obtenir la garde légale de sa petite-fille, afin d'être mise sur la liste d'attente de l'office d'habitation et espérer un logement mieux adapté. Bien que sa fille, qui est la mère biologique de l'enfant, ne s'oppose pas à ce transfert de la garde, le processus nécessite l'intervention d'un tribunal, ce qui occasionne des frais juridiques importants.

Sa demande auprès de l'aide juridique s'est vite révélée infructueuse : Pas même 10 ou 15 minutes, puis catégoriquement non à 100 % , raconte-t-elle. Sa demande a été refusée parce que ses revenus sont légèrement supérieurs au seuil d'admissibilité de l'aide juridique. Je n'ai pas gagné 50 000 dollars!

Retenir les services d'un avocat du secteur privé était hors de question. C'est des choses qui vont continuer pendant une année, deux années. Je n'avais pas les moyens de prendre un avocat.

Ce sont les travailleurs sociaux de l'Hôpital de Montréal pour enfants, où la fillette est suivie, qui ont remarqué l'impasse dans laquelle se trouvait la grand-mère et l'ont référée à Me Aude Exertier, avocate au triage du Partenariat médico-juridique rattaché à l'hôpital.

On a accès à une base de données d'avocats qui se sont manifestés pour intervenir de manière pro bono, donc sans frais pour des justiciables , explique Me Exertier. Ça n'a pas pris longtemps. Une avocate a répondu en disant : "Ce sont des dossiers que je fais et je suis tout à fait en mesure d'aider madame."

Ouvrir en mode plein écran Me Aude Exertier accompagne des familles de patients de l'Hôpital de Montréal pour enfants à travers le système juridique. Photo : Radio-Canada / Philippe-Antoine Saulnier

Un service offert seulement à l'Hôpital de Montréal pour enfants

Le Partenariat médico-juridique offert à l'Hôpital de Montréal pour enfants est un service unique au Québec. Une cinquantaine de cas comme celui de la grand-mère sont traités chaque année.

Publicité

Ce type de partenariat a vu le jour à Boston dans les années 1990, raconte l'avocate. Un pédiatre de cette ville, qui soignait un enfant asthmatique, s'était aperçu que l'insalubrité du logement où il habitait empirait sa maladie. Un premier partenariat médico-juridique a alors été mis sur pied, suivi par des centaines d'autres dans les dernières décennies, explique Me Exertier.

On le sait, le système juridique est assez effrayant en tant que tel , affirme l'avocate. Donc, le fait que le lien se fasse sur place, dans un environnement connu et rassurant, ça a été démontré que ça aide [...] les parents et les patients pris en charge.

Ces partenariats ne se mêlent pas de conflits entre des patients et le personnel médical, précise-t-elle. Ils visent plutôt à intervenir sur des déterminants sociaux de la santé, tels que le logement, l'emploi ou l'éducation, qui sont responsables en grande part de l'état de santé des individus.

Ce qu'on sait des études qui ont été faites sur les partenariats médico-juridiques, c'est que les familles qui ont accès à ces services-là ont moins de stress, sont plus susceptibles de prendre leurs médicaments ou les traitements qui sont prescrits et peuvent avoir moins d'hospitalisations liées à leur condition , explique la Dre Patricia Li, pédiatre à l'Hôpital de Montréal pour enfants.

Ouvrir en mode plein écran Le Partenariat médico-juridique n'est offert qu'à l'Hôpital de Montréal pour enfants, situé au Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Photo : Centre universitaire de santé McGill

Selon Me Aude Exertier, le concept aurait avantage à être étendu ailleurs dans le réseau de la santé. Mais oui, les besoins existent, dit-elle, que ce soit en logement, en immigration, en droit du travail aussi. L'avocate cite, par exemple, des cas où des parents qui doivent prendre congé pour demeurer au chevet de leur enfant subissent des menaces de la part de leur employeur.

Ces problèmes ne sont pas localisés à l'Hôpital de Montréal pour enfants, ils sont forcément partout!

Des parents comme moi, pourquoi on doit se battre pour avoir accès à un logement? , demande la grand-mère. Si vous voulez que la famille prenne soin de l'enfant, il faut avoir des outils!

Financé par le Barreau de Montréal et le Barreau du Québec depuis sa création en 2017, le programme a aussi reçu une aide de la fondation de l'hôpital dans ses premières années d'existence. Il n'est pas financé par le gouvernement, précise Me Exertier.