Aider et aller à la rencontre des femmes en milieux ruraux

Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de l'Abitibi lance le projet Femmes en ruralité.

Cette initiative vise à aider les adolescentes et les femmes en milieux ruraux qui subissent des violences sexuelles, indique Pascale Cloutier, animatrice en milieu rural à Amos.

Les adolescentes et les femmes qui habitent dans de petits villages ont souvent plus tendance à souffrir de pauvreté et à avoir de la difficulté à se déplacer pour venir chercher de l’aide directe avec les intervenantes du CALACS , explique-t-elle.

Ce qu’on propose, c’est de payer leurs frais de déplacement. Pour chaque village, on calcule au kilométrage ce que cela coûterait en essence. On offre à ces femmes et à ces adolescentes la chance de venir à Amos , signale Mme Cloutier.

Des intervenantes se rendront également à l'extérieur d'Amos cet été pour effectuer de la sensibilisation et de la prévention.

Ce projet touche la vie de vrais individus. C’est important de mettre le temps et l’attention à ce que nous voulons faire et de bien le réaliser.

Le projet, lancé il y a trois semaines, est en vigueur pour les deux prochaines années.