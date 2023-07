Feux de forêt : une communauté métisse réclame une 2e voie en cas d’évacuation d’urgence

Le seul moyen d'entrer et de sortir de la communauté métisse d’East Prairie, à environ 360 km au nord-ouest d'Edmonton, est une route de 40 km qui rejoint l'autoroute 2. Le feu de forêt qui a ravagé la localité, en mai, a révélé que les résidents nécessitent une deuxième voie pour ne pas se retrouver prisonniers si un autre incendie venait à entraver la seule issue existante.

Ron Bellerose, un habitant, est heureux que l’incendie dévastateur se soit déclaré au sud de la communauté et qu’il n'ait pas coupé la route menant au nord de l'autoroute principale : Il n'y a qu'une seule issue de secours à East Prairie et c'est ce qui est effrayant.

Ron Bellerose vit dans une chambre d'hôtel à High Prairie, non loin de là, depuis que le feu du mois de mai a détruit sa maison. Alors qu'il attend qu'une nouvelle maison modulaire vienne combler le vide laissé sur son terrain, cet homme de 63 ans craint que la communauté ne soit à deux doigts d'une catastrophe naturelle qui mettrait sa vie en danger.

Si, au printemps prochain, un incendie venait à partir du coin nord-est et se dirigeait vers le sud, ce serait une tout autre histoire.

Ron Bellerose, devant sa maison calcinée, ne sait pas quand il pourra revenir vivre dans sa communauté. Il vit depuis environ deux mois dans un hôtel de High Prairie. Photo : Radio-Canada / Erin Collins

Raymond Supernault, le président du Conseil général des établissements métis d'East Prairie, est également d’avis qu'une deuxième route d'accès est devenue une priorité. Si les incendies s'étaient déclarés en même temps au sud et au nord, la communauté aurait été piégée à l'intérieur.

Ce serait dangereux pour nous. Nous ne voulons pas être coincés ici en cas d'urgence.

Une vieille doléance de la communauté

Selon M. Supernault, cela fait plus de 20 ans que la communauté demande au gouvernement provincial de lui fournir une autre route, mais que rien n'a été fait.

Le ministère des Transports et des Corridors économiques de l'Alberta indique avoir été en contact avec East Prairie et qu'il surveille activement la situation des incendies de forêt et leurs effets potentiels sur l'accès à la communauté .

Nous allons procéder à un examen plus approfondi du site et restons déterminés à trouver une solution sûre, opportune et réalisable pour les habitants de l'établissement métis d'East Prairie.

Ces deux derniers mois, les incendies de forêt ont brûlé plus de 1,4 million d'hectares en Alberta et forcé 38 000 personnes à quitter leur domicile.

East Prairie a perdu 40 maisons, dont 14 étaient habitées au moment de l'incendie, selon Reva Jaycox, conseillère municipale.

Le gouvernement provincial a approuvé au début du mois un programme de rétablissement de 175 millions de dollars pour aider les municipalités et les établissements métis touchés par les incendies.

Recourir au programme Intelli-feu

Reva Jaycox dit s'attendre à ce que le rétablissement de la communauté prenne au moins deux ans.

Cela comprend le nettoyage de la forêt brûlée, la mise en place de pare-feu plus solides autour de la communauté, ainsi que le reboisement des terres qui pourraient prendre une vingtaine d'années pour se développer complètement.

Le ministère albertain des Relations avec les Autochtones affirme qu'il est difficile de protéger complètement une communauté contre les incendies, mais suggère que la mise en pratique des techniques du programme Intelli-feu pourrait réduire les dommages.

Ce programme aide les communautés à gérer les menaces d'incendie de forêt depuis 2013. Il contient des recommandations sur la façon de construire, d'entretenir et d'aménager les propriétés de manière à réduire le risque d'inflammation des matériaux.

Reva Jaycox relève par ailleurs que les maisons consumées par le feu ne sont pas assurées en raison de la distance qui les sépare de la caserne de pompiers la plus proche.

Le ministère a reconnu la nécessité d'offrir des options d'assurance plus complètes aux établissements métis : Compte tenu de ce que nous avons vu ce printemps et lors des incendies précédents, nous savons qu'une solution à long terme est nécessaire pour atténuer les risques élevés auxquels les établissements sont confrontés.

Avec les informations de La Presse canadienne