La communauté musicale de Sudbury souligne le décès de Tony Anselmo, ancien propriétaire du magasin Records on Wheels qui avait pignon sur rue au centre-ville, décédé cette semaine à l’âge de 70 ans.

Pour plusieurs amateurs de disques vinyle, Records on Wheel, une boutique située sur la rue Elm, était l’endroit où ils ont acheté pour la première fois un disque.

Immigrant d’origine italienne, Tony Anselmo est arrivé dans la région à l’âge de cinq ans avec ses parents.

Ouvrir en mode plein écran Le magasin Records on Wheels a eu pignons sur rue à Sudbury pendant de nombreuses années. Photo : CBC

Stef Paquette, musicien originaire de la région de Sudbury, se rappelle de bons moments qu’il a passés dans le magasin qui a fermé ses portes en 2014.

Il dit que M. Anselmo vendait non seulement des disques, mais qu'il offrait aussi des conseils liés à la musique et plusieurs autres choses.

C'était comme les vieux barbiers, dans le temps où tu rentrais et que tu discutais pendant des heures. Ou encore dans les vieilles tavernes où tu t'assois au bar et que le serveur n’est pas juste le gars qui servait la bière, mais aussi celui avec qui tu avais des discussions philosophiques sur la vie, Tony c'était ça, mais du côté musical.

Il se souvient encore de son premier disque vinyle acheté chez Records on Wheels alors qu’il n’était qu’un adolescent.

Ouvrir en mode plein écran L’artiste franco-ontarien Stef Paquette se souvient de Tony Anselmo. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / La Billetterie

Je partais de la banlieue pour aller au centre-ville, et là il fallait que j’aille au Records on Wheels. J'ai acheté mon premier disque 45 tours, un disque d’Aerosmith, qui était la nouvelle version de Walk this Way avec Run DMC, ça m’avait coûté 2,49 $ , se souvient-il.

Il dit que c’est en partie grâce Tony Anselmo qu'il est devenu mélomane et qu’il possède aujourd’hui plus de 650 disques vinyle .

Un monument de la communauté de la scène

Parmi les réactions qui sont ressorties sur les réseaux sociaux, le festival Up Here a souligné le décès de Tony Anselmo, affirmant que le festival n’aurait probablement pas vu le jour sans lui.

Le cofondateur du festival Christian Pelletier abonde dans ce sens, lui qui a aussi pu profiter de l’expertise du disquaire pour découvrir la musique.

Ouvrir en mode plein écran Christian Pelletier a lui aussi été inspiré par Tony Anselmo. (Photo d'archives) Photo : CBC/Jonathan Migneault

Il nous a tellement donné le goût de la musique, il nous a donné la permission de rêver à des trucs qu'on n'imaginait pas , dit-il.

Publicité

Il croit que M. Anselmo était un monument pour la communauté de la scène à Sudbury .

La vie et le décès de M. Anselmo ont par ailleurs été soulignés dans plusieurs publications sur les médias sociaux, notamment pour souligner son apport à la musique et son soutien aux artistes du Nord de l’Ontario.

Certains ont même suggéré qu’on peigne une muraille au centre-ville en l’honneur du disquaire.