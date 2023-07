Saskatoon veut réduire son déficit de « manière significative »

L'administration municipale de la Ville de Saskatoon présentera mardi au conseil municipal un ensemble de recommandations visant à atténuer de « manière significative » le déficit de financement prévu pour les deux prochaines années.

Des ajustements budgétaires importants et complexes sont nécessaires pour remédier au déficit de la ville, explique-t-on dans un communiqué.

Ces ajustements sont prévus notamment pour les secteurs du transport, des services des pompiers de la Ville ainsi que pour le soutien à la communauté.

Un rapport précédent avait déjà indiqué qu’en l'absence de mesures d'ajustement budgétaire, les habitants de Saskatoon pourraient faire face à une augmentation de l'impôt foncier de 17,33 % l'année prochaine et de 6,95 %, l'année suivante.

Selon le directeur financier de la Ville des Ponts, Clae Hack, l'administration municipale a évalué le financement nécessaire afin de maintenir les services au même niveau qu'actuellement au cours des deux prochaines années.

Le directeur financier de la Ville de Saskatoon, Clae Hack, souhaite que ces recommandations contribuent au développement de la municipalité. (Photo d'archives)

Compte tenu des attentes accrues en matière de partage des recettes avec la province et d'autres ajustements, les déficits de financement de 52,4 M$ et de 23,2 M$ annoncés précédemment sont désormais de 50,9 M$ et de 21,7 M$ pour l’année 2024 et 2025 , affirme M. Hack dans un communiqué.

Je dois insister à nouveau sur le fait que ces chiffres préliminaires ne représentent en aucun cas des augmentations définitives ou même proposées de l'impôt foncier pour les résidents et les entreprises , ajoute-t-il.

Le directeur financier de la ville souligne que l'objectif de ces recommandations est également de soutenir la prestation et les niveaux de services afin de favoriser la croissance de Saskatoon en attirant de nouveaux résidents et entreprises.

Dans une lettre adressée à la municipalité, la Chambre de commerce du Grand Saskatoon a émis la recommandation d'une réduction de 7 % pour l'ensemble des services municipaux et des agences financées par la ville.

L'organisme suggère également d'intensifier les réductions dans certains secteurs tout en les atténuant dans d'autres, tel que les services de première ligne ou la sécurité communautaire.

Une initiative obligatoire de réduction des coûts dans tous les services municipaux permettrait de réaliser plus de 45 M$ d'économies comme point de départ des délibérations du conseil, ce qui lui donnerait l'occasion de discuter d'autres réductions et ajustements et de faire des compromis entre les priorités , déclare la Chambre de commerce du Grand Saskatoon.

Avec les informations de Liam O'Connor