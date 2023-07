Premier arrivé, premier embauché

La société de services d’emploi sudburoise Spark Employment Services mise sur le recrutement ouvert pour permettre à leurs clients de rapidement pourvoir les postes vacants au sein de leur entreprise.

La PDG de Spark Employment Services, Chantal Makela, définit la pratique comme suit : embaucher les premiers postulants sans que l’employeur tienne compte de leur curriculum vitae, de leurs expériences et de leurs diplômes ou procède à une entrevue et à des vérifications.

Cette pratique est plus répandue qu’il n’y paraît, souligne Annie Boilard, présidente de la firme de ressources humaines Réseau D’Annie RH, notamment en raison de la pénurie de main-d'œuvre.

C’est un petit peu ce principe-là : on ne pose pas de questions, on ne vérifie pas ton CV, t’es capable, let’s go!