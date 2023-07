Meta persiste et signe dans son opposition à C-18

Meta persiste et signe dans son opposition au projet de loi C-18, concernant les plateformes de communication en ligne qui rendent disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada. L'entreprise a d’ailleurs enregistré une publicité audio pour expliquer son point de vue.

Afin de se conformer à la législation fédérale, il ne sera plus possible de consulter et publier des contenus d'actualité sur Facebook et Instagram au Canada , peut-on entendre dans la publicité.

La Loi sur les nouvelles en ligne suppose à tort que les entreprises de médias sociaux profitent injustement des contenus d'actualité partagés sur nos plateformes, alors que c'est l'inverse qui est vrai. Les médias partagent volontairement du contenu sur les médias sociaux pour accroître leur audience et améliorer leurs résultats. La seule manière dont nous pouvons raisonnablement nous conformer à cette législation est de mettre fin à l’accès aux nouvelles.

Le projet de loi C-18, qui vise à forcer les géants du web à indemniser les médias d'information pour le partage de leurs articles et reportages, a reçu la sanction royale le 22 juin. Il entrera donc en vigueur en décembre prochain.

Dès son adoption, Meta a annoncé qu’il allait bloquer les contenus médiatiques canadiens sur Facebook et Instagram au cours des mois suivants.

Certains utilisateurs ont même déjà fait face à ces nouvelles mesures de Meta. En allant sur les comptes Facebook ou Instagram de médias canadiens, ils tombent sur le message suivant plutôt que sur les contenus partagés : Ce contenu n’est pas visible au Canada. En réponse à la législation du gouvernement canadien, les contenus d’actualité ne peuvent pas être affichés au Canada .

1:40 La journaliste Nahila Bendali explique comment on en est arrivé-là (Archives du 6 juillet). Photo : Radio-Canada / Érik Chouinard

Le 29 juin, Google a emboîté le pas à Meta en affirmant qu'à l'entrée en vigueur de la loi, en décembre prochain, son moteur de recherche ne proposera plus de liens d'actualités, ce qui comprend les liens sur Google News et Google Discover, des fonctionnalités qui aident les gens à personnaliser ou à trouver des contenus en ligne.

Depuis, les gouvernements fédéral et québécois ainsi que plusieurs municipalités et même certaines entreprises ont annoncé le retrait de leurs publicités des plateformes de Meta.

Mais selon des experts consultés par Radio-Canada, cela serait peine perdue, puisque le message de Meta et de Google n’est pas destiné au Canada, mais bien aux autres États qui songent à leur serrer la vis encore davantage, comme la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.