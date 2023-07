Bientôt des pôles d’entraînement consacrés au baseball à Québec

La Ville de Québec s’apprête à opérer une petite révolution dans la façon dont elle gère les terrains de balle situés sur son territoire. Afin de répondre aux besoins exprimés par les associations de baseball mineur, la Municipalité va regrouper ses infrastructures et équipements servant à la pratique de ce sport en quatre pôles d’entraînement.

Le conseiller municipal responsable des sports, Jean-François Gosselin, mentionne que l’idée émane du comité consultatif créé l’an dernier par l’administration Marchand afin d’améliorer la qualité des terrains de baseball.

Au lieu d’avoir des petits terrains un peu partout dans chaque quartier à travers la ville, ce que les membres du comité préconisent, de plus en plus, c’est de les rassembler dans des pôles. La Ville a comme divisé [son territoire] en quatre. Au lieu de [fonctionner] par arrondissement, on est allé avec quatre secteurs où on va venir investir pour avoir des pôles d’entraînement, des pôles de pratique , explique-t-il en entrevue à Radio-Canada.

Ouvrir en mode plein écran Même s’il «reste encore beaucoup de travail à faire», Jean-François Gosselin affirme que la qualité des terrains de baseball à Québec s’est «grandement améliorée» dans la dernière année. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada

Le membre associé au comité exécutif précise que la Municipalité souhaite s’inspirer de la Ville de L’Ancienne-Lorette. Celle-ci possède cinq terrains de baseball de différentes dimensions, dont un muni d’une surface synthétique, rassemblés sur un même site, le parc de la Rivière.

Nouvelle orientation

Ça permet d’avoir, au même endroit, des cages de frappeurs, d’avoir aussi un bâtiment pour accueillir le directeur ou la directrice technique, d’avoir tout le matériel pour entretenir les terrains [ainsi qu’une] personne spécialisée dans l’entretien des terrains , explique Jean-François Gosselin.

C’est vraiment la nouvelle orientation par rapport aux investissements baseball. C’est de regrouper des terrains et des équipements au même endroit au lieu d’avoir un petit terrain pour chaque quartier.

Il ajoute que le regroupement des infrastructures à l’intérieur de pôles permettra également d’éviter de multiplier inutilement certains équipements.

Ouvrir en mode plein écran Jean-François Gosselin veut s’inspirer de la Ville de L’Ancienne-Lorette, qui a aménagé cinq terrains de baseball sur un seul et même site. Photo : Radio-Canada | Google Earth

Par exemple, le quatre-roues servant à passer le grillage pour préparer les surfaces d’avant-champ, bien là, on en aurait un, peut-être deux, pour tous les terrains au même endroit au lieu de les avoir dispersés à travers les différents quartiers , fait valoir le conseiller municipal de Sainte-Thérèse-de-Lisieux.

Publicité

Quatre pôles

Pour l’instant, la Ville prévoit de jumeler les arrondissements de Beauport et La Cité-Limoilou au sein du pôle sud-est. La Haute-Saint-Charles et Les Rivières seraient pour leur part regroupés à l’intérieur du pôle nord-ouest.

Un autre pôle doit voir le jour dans le secteur sud-ouest de la Ville. Il regroupera l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et une portion de celui des Rivières. Un quatrième pôle constitué uniquement de l’arrondissement de Charlesbourg permettra de couvrir le secteur nord-est.

Futurs pôles consacrés au baseball • secteur sud-est (arrondissements Beauport et Cité-Limoilou)

• secteur nord-ouest (arrondissements La Haute-Saint-Charles et Les Rivières)

• secteur nord-est (arrondissement Charlesbourg)

• secteur sud-ouest (arrondissements Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge et portion de Les Rivières) Source : Ville de Québec

La création de pôles d’entraînement consacrés à la pratique du baseball est bien accueillie dans le milieu.

Le directeur des opérations de Baseball Québec pour la région de Québec, Dominic Bolduc, fait valoir qu’une telle réorganisation faciliterait à la fois l’entretien et les réservations des terrains puisque les employés responsables de ces tâches seraient sur place en permanence.

Ouvrir en mode plein écran La Ville de Québec va dépenser un peu plus de 4 M$ pour aménager une surface synthétique sur l’un des deux terrains de baseball du parc Réal-Cloutier. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Éric Careau

Selon lui, la création de pôles regroupant plusieurs terrains sur un même site permettra en outre d’organiser un plus grand nombre de tournois de baseball sur le territoire de la Ville de Québec.

Un manque à Québec

Chaque année, dans l’ensemble de la région, on organise les demi-finales et les finales de toutes les séries, de tous les niveaux, de 7 ans jusqu’à 18 ans puis pour l’instant, on a juste trois sites où on peut le faire : Maranda [et] Quatre-Saisons [à Lévis] et L’Ancienne-Lorette , souligne Dominic Bolduc en entrevue à Radio-Canada.

C’est sûr que d’avoir d’autres sites comme ça, pour nous autres, c’est de la musique à nos oreilles.

Il ajoute qu’en ayant des terrains de différentes dimensions sur un même site, chaque équipe pourra jouer sur une surface adaptée à son niveau.

Ouvrir en mode plein écran La Ville de Québec recense 2600 joueurs de baseball actifs sur son territoire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Plus de 50 % de nos joueurs [...] ont 11 ans et moins. Ça fait qu’on doit les faire jouer sur de plus grands terrains qui ne sont pas adaptés pour eux. Donc, même d’avoir de très petits terrains, disons 180 pieds sur les lignes [de jeu], qui seraient même trop petits pour jouer de la balle donnée, bien, pour nous autres, c’est très positif, puis l’avantage, c’est qu’on peut en caser plusieurs dans un petit espace , fait valoir le directeur régional des opérations chez Baseball Québec.

Pour l’instant, la Ville n’est pas en mesure de dire quand ni où exactement les pôles verront le jour. On peut toutefois s’attendre à ce que le parc Henri-Casault, avec ses deux terrains, dont un en synthétique, s’impose comme emplacement pour le pôle nord-est.

Situé dans l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles, le parc Réal-Cloutier, qui possède également deux terrains et où la Ville de Québec aménagera, à la fin de la saison, une surface synthétique sur l’un d’eux, sera sans doute un candidat de choix pour accueillir le pôle nord-ouest.