Le Festival Acadie Rock dévoile sa programmation, axée sur les artistes locaux

Le 12e Festival Acadie Rock, du 11 au 19 août à Moncton, accorde une plus grande place aux artistes locaux et émergents, qui vont occuper plus de 90 % de la programmation.

Une grande célébration se tiendra au parc Riverain à l'occasion du 15 août, une série de concerts mettra en vedette des artistes émergents et une multitude d’événements en musique, en poésie, en danse et en arts visuels sont au menu des neuf jours de célébration.

Acadie Rock rendra hommage au poète Guy Arsenault.

Le Festival rendra hommage au poète Guy Arsenault, décédé cette année et dont l'œuvre a inspiré et alimenté l’événement depuis ses débuts.

Cette année, on a une programmation locale à 90 %. On trouve important de soutenir et promouvoir les artistes d’ici, surtout que les trois dernières années ont été extrêmement difficiles. Ils veulent jouer et on sent que le public veut aussi être au rendez-vous , a commenté le directeur du Festival, Éric Cormier.

Plus de 70 artistes

Plus de 70 artistes se partageront les différentes scènes d’Acadie Rock.

En nouveauté cette année, la série de spectacles Sirius XM vise à promouvoir des artistes émergents ou de la relève.

Le Parc du Sommet, devant le Centre culturel Aberdeen, accueillera une scène extérieure pendant toute la durée du festival, alors que certains spectacles auront lieu au Laundromat Espresso Bar et au Xeroz Arcade Bar.

Peanut Butter Sundae en prestation sur les Plaines d'Abraham à Québec, lundi.

Parmi les artistes de cette série, notons Sylvie Boulianne, Jalapeño Papa, Maude Sonier, Messe, Allumette, Pallmer, He/She/They, DJ Lu, Nicolas et Chantal Leblanc, Laura Rae, Le Winston Band, le Worry Pas Club, Blue Clay et Dahlia Ave.

Huit spectacles auront lieu en salle, au 3e étage du Centre culturel Aberdeen : Jono et Q-052 (12 août), VioleTT Pi et P’tit Belliveau (17 août), Peanut Butter Sundae, qui vient de faire la première partie de Green Day au Festival d'été du Québec, et Les Bluecharms (18 août), et Barry Paquin Roberge et John Jerome & the Congregation (19 août, soirée de clôture).

Soirée de poésie Gérald-Leblanc

La traditionnelle soirée de poésie Gérald-Leblanc (16 août), présentée en partenariat avec le Festival Frye, accueillera des prestations d’Émilie Turmel, Léa Doucette, Céleste Godin, Xavier Gould, Paul Bossé, Dominique Bernier-Cormier, Sonya Malaborza et Sue Goyette.

Xavier Gould, artiste queer acadien.

La soirée drag Fricot Show revient également pour une deuxième année d’affilée le 14 août, avec des performances de Rose Beef, Luna Lafleur, Darling Delight, Era, Sabrina Knox, Barbra Wire, Equi Knox, Chiquita Mére, Sami Landri et Stef Freyab.

La finale d’Accros de la chanson s'intègre à la programmation en salle, tout comme le spectacle de danse La Goddam Voie Lactée, présenté par le Festival de danse en Atlantique.

Quelques événements plus intimes sont prévus à l’horaire, notamment le spectacle d’ouverture au Verger Belliveau avec le groupe Écarlate, qui lancera pour l’occasion son tout premier microalbum, et le show du 13 août avec Sylvie Boulianne et Kanen, au 1er étage du Centre culturel Aberdeen.

Le groupe Écarlate sera sur scène pour le spectacle du 15 août au parc Riverain à Moncton.

Le grand spectacle du 15 août le long de la rivière Petitcodiac rassemblera Lou-Adrianne Cassidy, Les Hôtesses d’Hilaire, Écarlate, Cedric Watson, Baie et le Worry Pas Club. L’animation sera assurée par le quatuor de drag queens Rose Beef, Barbra Wire, Sami Landry et Chiquita Mére.

Le Menu de Backyard en sera également à sa troisième présentation et sera inspiré de l'œuvre de Guy Arsenault. Les restaurants participants seront révélés dans les prochaines semaines.