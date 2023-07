La décision de transférer le meurtrier notoire Paul Bernardo d'un pénitencier à sécurité maximale en Ontario vers un établissement à sécurité moyenne au Québec était judicieuse et conforme, selon un rapport du Service correctionnel du Canada. La commissaire du service, Anne Kelly, a présenté son rapport, jeudi, après avoir ordonné une révision de la décision à la suite du tollé que cette dernière avait soulevé au pays.

Dans un rapport de 94 pages, la commissaire du Service correctionnel, Anne Kelly, affirme d'entrée de jeu qu'elle déplore que le transfert de Paul Bernardo au printemps ait pu causer de la douleur et des préoccupations aux familles des victimes.

Mme Kelly souligne en outre que les familles des victimes de l'assassin ont été informées avant la présentation du document.

Il ne fait aucun doute que Paul Bernardo a commis des crimes odieux et inconcevables , dit-elle à Ottawa.

Mme Kelly affirme que le Service correctionnel souhaite que justice soit rendue dans cette affaire et rappelle que l’incarcération fait partie de cette punition.

Je peux vous assurer que nous veillons à ce qu’il soit maintenu en incarcération dans un établissement sécurisé , poursuit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Anne Kelly est la Commissaire du Service correctionnel du Canada. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Il reste que la réhabilitation est, selon elle, un des critères fondamentaux de la justice au pays, même si certains délinquants resteront en détention pour le reste de leur vie.

Il n'empêche, le comité d’examen a conclu que les décisions visant à reclassifier la cote de sécurité de Bernardo du stade maximum à moyen étaient judicieuses et conformes à toutes les lois et les politiques applicables .

Je tiens à préciser qu’un détenu peut être renvoyé dans un établissement de niveau de sécurité supérieur à tout moment si cela est jugé nécessaire, pour assurer la sécurité du public, ajoute-t-elle.

Mme Kelly rappelle que Paul Bernardo demeure toujours un délinquant dangereux au sens de la loi et que son nouvel établissement carcéral au Québec est très sécuritaire.

Il représente toujours un risque élevé à la sécurité du public , confirme-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Un dessin de cour de Paul Bernardo lors de sa première audience au sujet de sa libération conditionnelle en octobre 2018. Photo : La Presse canadienne / Greg Banning

Paul Bernardo a été reconnu coupable en septembre 1995 des rapts, des viols et des meurtres prémédités de deux adolescentes dans le Niagara en 1992. Il avait été arrêté en 1993.

Il a également été reconnu coupable d'homicide involontaire au sujet du décès, en 1990, de Tammy Homolka, la sœur de 15 ans de son ex-épouse, Karla Homolka.

L'individu de 58 ans a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

La décision de l'envoyer dans un établissement à sécurité moyenne avait été vivement critiquée au point de forcer la commissaire Kelly à ouvrir une enquête à ce sujet.

Le premier ministre Justin Trudeau avait déclaré qu’il comprenait que les Canadiens soient consternés et choqués par le transfert.

Il avait affirmé que le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, aborderait la question avec Mme Kelly.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, avait abordé le transfert de Paul Bernardo avec la Commissaire Kelly. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le ministre de la Sécurité publique avait pour sa part qualifié la décision d’ incompréhensible . Il avait toutefois expliqué que son bureau n’avait pas le pouvoir d’annuler la décision du Service correctionnel.

On va continuer à mettre l'accent sur une approche qui va accorder la priorité aux victimes et aux survivants, sans oublier la sécurité publique, ce qui est le plus important , avait-il déclaré.

En Ontario, le premier ministre Doug Ford avait déclaré que Paul Bernardo devrait pourrir dans une prison à sécurité maximale pour le reste de sa misérable existence .

Nous sommes de tout cœur avec les victimes et leurs familles , avait-il ajouté.

Les propos de Doug Ford avaient été repris par l'avocat des familles des victimes de Bernardo, Tim Danson.

Ouvrir en mode plein écran Tim Danson s'adresse aux médias après l'audience de Paul Bernardo devant la Commission des libérations conditionnelles en juin 2021 au sujet de la seconde demande de libération du meurtrier. Photo : Radio-Canada

L'avocat représente les proches des adolescentes Kristen French, 15 ans, et de Leslie Mahaffy, 14 ans.

Me Danson avait appelé le Service correctionnel à être plus transparent au sujet de ses décisions en matière de transfert de prisonniers vers des pénitenciers à sécurité intermédiaire.

Il avait expliqué qu'il avait été informé par téléphone par le Service correctionnel, mais que l'agence fédérale avait refusé de répondre à ses questions au sujet de ce transfert pour des raisons de vie privée et de confidentialité.

Le comité de révision du Service correctionnel a formulé deux recommandations à ce sujet.

Le Service devra dorénavant communiquer les conclusions de cet examen et les recommandations aux victimes inscrites avant toute divulgation d’informations aux médias ou à d’autres membres du public.

Le Service devra ensuite renforcer le processus de notification aux victimes et leurs proches en mettant sur pied un comité qui se consacrera à cet effort pour qu'ils soient mieux informés de ses décisions dans l'avenir.

