Contamination de l’eau à La Baie : la Ville a réagi trop tard, selon un ex-cadre du CIUSSS

L’ancien cadre et porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Jean-François Saint-Gelais, critique sévèrement la gestion de la crise de l’eau contaminée aux PFAS.

Celui qui est aussi un résident de La Baie s’est d’ailleurs présenté au micro lors de la séance d’information de la santé publique organisée après le conseil d’arrondissement de La Baie, mercredi. Il explique qu’il n’y a actuellement pas de consensus scientifique quant aux effets des composés perfluorés sur la santé.

C’est une inquiétude qui est communautaire, a-t-il indiqué en entrevue à Radio-Canada. C’est une problématique qui inquiète et préoccupe beaucoup de gens dans le secteur de La Baie. Par contre, je suis très préoccupé par le fait qu’on ne dispose actuellement pas de toute l’information nécessaire pour pouvoir prendre une décision éclairée : à savoir est-ce que la consommation de l’eau qu’on dit potable présente des risques ou pas du tout?

L’ancien gestionnaire salue l’initiative du conseiller municipal Raynald Simard qui réclamait une intervention de la santé publique. Par contre, ce qu’on a besoin, c’est véritablement d’une séance d’information complète et d’échange où on pourra nous expliquer de quoi il s’agit, a-t-il indiqué. C’est un phénomène compliqué.

Il souhaite que les élus, la santé publique et la Défense nationale s'assoient à la même table pour répondre aux questions des citoyens.

Une réaction trop longue de la Ville

Pour l’ex-chef des relations médias et communications publiques du CIUSSS , la Ville aurait dû informer la population plus rapidement quant aux impacts possibles des PFAS sur la santé.

On s’est targué en disant qu’en huit semaines, on avait réussi à avancer et à trouver des solutions, a-t-il lancé. Dans une situation de crise, je m’excuse, huit semaines, c’est une éternité. On aurait dû au préalable informer la population sur la réalité, faire une séance en bonne et due forme et non pas atténuer les risques potentiels qui pourraient se présenter.

En attendant de recevoir plus de réponses, il souhaite que la ville mette en place des alternatives pour avoir accès à une autre source d’eau. À l’heure actuelle, on doit donner une solution de rechange aux citoyens-citoyennes qui sont inquiets, qui sont préoccupés. Et donc, donner accès à de l’eau sous une autre forme.

Selon une entrevue de Priscilla Plamondon-Lalancette