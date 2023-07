Fonte du pergélisol : la route de l’Alaska devra être détournée

Le gouvernement du Yukon débutera sous peu des travaux pour déplacer un tronçon de la route de l’Alaska au nord-ouest de Whitehorse en raison d'un éboulement provoqué par le pergélisol qui a pris de l’ampleur.

Il se trouve dorénavant à quelques mètres de la route.

Surnommé « l’éboulement de Takhini », le glissement de terrain est à une trentaine de kilomètres de la ville, dans le secteur d’Ibex Valley. Les chercheurs le surveillent depuis quelques années alors qu’il s’est étendu en raison de la fonte du pergélisol.

Vous pouvez vraiment voir le pergélisol se dégrader en temps réel , souligne le chercheur et président de la chaire de recherche sur le pergélisol et les géosciences de l'Université du Yukon, Fabrice Calmels.

La première fois que les chercheurs ont remarqué l’éboulement, celui-ci s’étendait sur une cinquantaine de mètres et se situait à 85 mètres de la route, mais le glissement de terrain est depuis deux fois plus grand en largeur et se trouve à 25 mètres de la route.

Un autre plus petit éboulement s’est aussi formé à proximité.

Le chercheur et président de la chaire de recherche sur le pergélisol et les géosciences de l'Université du Yukon, Fabrice Calmels, étudie un site où le pergélisol a causé un glissement de terrain près de la route de l'Alaska. Photo : Cheryl Kawaja/CBC

Il est possible d’apercevoir de la végétation et de la boue lentement glisser vers la rivière Takhini juste en bas, avec de l'eau qui s’égoutte des morceaux de glace exposés. Puisque le site se trouve près de Whitehorse, il est facile pour les chercheurs de s’y déplacer et d’étudier le secteur.

Le nouveau glissement de terrain avait été surnommé bébé éboulement , mais Fabrice Calmels indique que certains chercheurs ont commencé à l’appeler éboulement adolescent , puisqu’il prend rapidement de l’ampleur.

Besoin de déplacer la route

Dans un courriel envoyé à CBC , Madison Guthrie, du ministère de la Voirie et des Travaux publics, indique que le gouvernement a travaillé avec les chercheurs de l’Université du Yukon pour parvenir à un nouveau plan pour la route de l’Alaska puisque l’éboulement causait des inquiétudes quant à la viabilité à long terme de la route.

Nous avons considéré plusieurs options et décidé que le réalignement de la route était la meilleure des solutions , écrit-elle en ajoutant que cela protégera les infrastructures routières et la sécurité publique tout en élargissant la zone tampon entre la route et le glissement de terrain.

Elle explique que la période de soumission s’est terminé le mois dernier et que les travaux commenceront sous peu .

De son côté, Fabrice Calmels espère que les mouvements de l’éboulement ralentiront en se rapprochant de la route.

Un important éboulement créé par le pergélisol se situe à quelques mètres seulement de la route de l'Alaska, qui devra être déplacée. Photo : Fournie par Fabrice Calmels/Université du Yukon

Nous espérons que le processus se ralentira peut-être parce qu’il y a moins de pergélisol sous la route parce que la route a été un perturbateur pendant plusieurs décennies , explique-t-il.

La surveillance va se poursuivre et un système d’alerte devrait être installé l’année prochaine afin d’avertir chaque fois que l’éboulement se rapproche d’un mètre de la route. Le chercheur espère que ce qu’il apprend sur le site de l’éboulement de Takhini sera applicable à d’autres endroits ayant une problématique similaire ailleurs au territoire.

Ces glissements de terrain se développent de plus en plus depuis les 20 dernières années , lance-t-il.

Avec les informations de Cheryl Kawaja