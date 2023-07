Le CNM Évolution offert au rabais

Le prix de vente du catamaran assurant la traverse entre Rimouski et Forestville depuis 25 ans a été révisé à la baisse.

D’abord affiché à 4 millions de dollars, le CNM Évolution est maintenant en vente pour la somme de 2,8 millions depuis le 6 juillet, selon des sites de courtage maritime que Radio-Canada a pu consulter.

Entre-temps, la Corporation de liaison maritime Rimouski-Forestville reste muette sur son projet de traversier.

Le propriétaire du CNM Évolution, Hilaire Journault, explique la chute de prix de 30 % par l’absence d’offres d’achat reçues depuis la mise en vente du catamaran il y a plus d’un an. Quelques particuliers, dont certains en provenance des États-Unis ou même des Antilles, ont démontré de l’intérêt pour le traversier, sans toutefois déposer d’offre formelle.

Je veux le vendre le plus rapidement possible , insiste Hilaire Journault. Au bout du fil, l’homme semble résigné à revenir en mer en 2024, faute de relève. Tout seul, ça ne sera pas moi , laisse tomber le marin, en précisant qu’aucune décision n’a encore été prise sur ses activités pour l’année prochaine.

Ouvrir en mode plein écran Le propriétaire du traversier CNM Évolution qui effectuait la liaison entre Rimouski et Forestville, Hilaire Journeault (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Mais si rien ne change, tant du côté de la relève que celui des finances, tout indique que le CNM Évolution passera une autre année en cale sèche, indique M. Journault.

Publicité

D’autant plus que la Corporation de liaison maritime Rimouski-Forestville, création de la SOPER et de la SEDF , prévoit offrir son propre service de traversier au printemps prochain – si le projet n’est pas reporté une fois de plus.

Cependant, il est toujours impossible à l’heure actuelle d’obtenir une quelconque mise à jour sur le projet. Joint par Radio-Canada, le PDG de la SOPER , Jean Létourneau, s’est contenté de dire que les discussions se poursuivent avec l’armateur sélectionné.

Les conditions (et accommodations) de la Corporation enfin connues

Ouvrir en mode plein écran Aucun service de traversier n'est offert en 2023. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Radio-Canada a mis la main sur le devis rédigé par la SOPER et la SEDF à l’hiver 2022 via la Loi sur l’accès à l’information. Le document, qui était jusqu’ici confidentiel, dresse les conditions d’opération pour l’armateur, qui n’ont pas non plus été révélées publiquement.

On y apprend que l’ OBNL souhaite signer avec l’armateur au moins jusqu’en octobre 2027, avec possibilité d’extension pour cinq années supplémentaires. Sa saison d’opération s’étendra de mai à octobre, mais idéalement une prolongation de la saison serait souhaitable , peut-on y lire.

L’armateur devra offrir au moins deux traversées par rive en basse saison, trois en haute saison, quoique ces chiffres peuvent être modulés en fonction de la taille du navire , et qu’une bonification du service serait également désirée.

Justement, les armateurs intéressés devaient idéalement identifier le navire sélectionné dans leur offre. En entrevue avec Radio-Canada en mars, l’ancien PDG de la SOPER , Martin Beaulieu, avait affirmé qu’une courte liste d’embarcations disponibles sur le marché avait été faite, laissant sous-entendre que l’armateur n’a peut-être pas soumis de traversier au moment de déposer son offre.

Ouvrir en mode plein écran Le président-directeur général de la SOPER, Jean Létourneau, a décliné notre demande d'entrevue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Lysbertte Cerné

L’aspect financier sera en bonne partie géré par la Corporation de liaison maritime Rimouski-Forestville, notamment pour ce qui est des « paramètres financiers du service, dans les demandes d’aide financières de l’opérateur aux diverses instances gouvernementales et dans l’établissement du calendrier d’opération du service ».

De même, la SOPER et la SEDF assumeront une bonne partie du risque lié au projet. Les deux entités devront en effet supporter toutes les demandes de financement relatives au service de traversier , mais aussi réduire dans la limite des fonds disponibles les dégâts lors d’événements qui [mettraient] en péril la viabilité du service .

Une chose est sûre, c’est que l’embarcation choisie par la Corporation de liaison maritime Rimouski-Forestville devrait accueillir 30 véhicules et des poids lourds comme des camions, une affirmation validée par Martin Beaulieu en mars dernier en entrevue à Info-Réveil.

Pas de nouvelle traverse Rimouski-Forestville en 2023.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Info-réveil. Pas de nouvelle traverse Rimouski-Forestville en 2023 ÉMISSION ICI PREMIÈRE Info-réveil Écouter l’audio (Pas de nouvelle traverse Rimouski-Forestville en 2023. 10 minutes 54 secondes) Durée de 10 minutes 54 secondes 10:54

Mais cette avenue serait une bien mauvaise idée aux yeux de celui qui a assuré la liaison maritime pendant deux décennies. Permettre les poids lourds signifie moins de véhicules à bord, ce qui pourrait poser des défis de rentabilité, d’autant plus que les traversiers de Matane, Trois-Pistoles et Rivière-du-Loup les accueillent déjà, rappelle Hilaire Journault.

« Ce qu’on a fait à Rimouski – de charrier les véhicules et les petites roulottes –, je trouvais que c’était un service bien accommodant », croit ce dernier.