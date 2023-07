Le jour du scrutin arrive rapidement pour les électeurs de Scarborough–Guildwood. Dans moins d'une semaine, les citoyens devront choisir un nouveau député provincial pour remplacer Mitzie Hunter, candidate défaite lors de l'élection à la mairie de Toronto. La course s'annonce déjà serrée, alors que le coût de la vie semble au cœur des préoccupations des électeurs.

Mercredi, 11 h. Les fruits et légumes frais sont bien disposés. La répartition peut maintenant débuter. Dans le sous-sol de l'église francophone de Dieu de la prophétie, des résidents moins fortunés du quartier Scarborough–Guildwood attendent patiemment.

Oh oui, il y a beaucoup de familles qui ont besoin d'aide , lance d'entrée de jeu Rosveltte Clément, une bénévole. Entre 100 et 150 familles se présentent ici chaque semaine. D'ailleurs, les organisateurs l'ont remarqué : de plus de plus de ménages comptent sur les banques alimentaires pour joindre les deux bouts.

Tomates, épinards, poivrons : Thilaka range sa collecte du jour dans ses sacs. Elle repart surtout avec des produits frais qui, elle l'espère, pourront lui durer toute la semaine.

Thilaka Parameswaran (à droite) est contrainte de fréquenter les banques alimentaires parce que les prestations d'aide sociale qu'elle reçoit ne sont plus suffisantes pour faire face à l'augmentation du coût de la vie.

Tout est très cher en ce moment. Tout! Je suis inscrite au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, mais mes prestations ne suffisent plus , confie-t-elle.

La distribution des denrées se déroule sous l'œil attentif de Gerda Dorsaenver. Dernièrement, elle doit étirer les ressources parce que les dons ne permettre plus de nourrir autant de bouches qu'avant.

J'ai besoin de plus que ça, plus que ce que j'ai maintenant , explique la responsable.

Scarborough–Guildwood en chiffres Proportion de ménages avec enfants : 73 % (65 % pour l'ensemble de la ville)

Population immigrante : 54 % (47 % pour l'ensemble de la ville)

Revenu moyen des ménages : 72 289 $ (102 721 $ pour l'ensemble de la ville) Source : Ville de Toronto

Même à l'extérieur des banques alimentaires, le coût de la vie semble s'imposer comme un enjeu incontournable dans cette élection partielle. Au bureau de scrutin, où se déroule déjà le vote par anticipation, l'inflation semble être sur toutes les lèvres. Je crois que le coût de la vie est notre plus grand défi actuellement , indique Andy McCourt, un résident de la circonscription, à sa sortie du bureau de scrutin.

L'élection partielle dans Scarborough–Guilwood doit permettre de combler un des trois sièges actuellement vacants à l'Assemblée législative de l'Ontario.

Les électeurs se disent aussi préoccupés par la vague de violence. Certains mentionnent le sous-financement des écoles publiques du quartier.

Chose certaine, les partis politiques se livrent une lutte féroce pour ravir le siège. Le premier ministre Doug Ford est même allé jusqu'à organiser un de ses fameux Ford Fest dans la circonscription, à quelques semaines du vote. Des boissons et des hot-dogs gratuits, pour promouvoir la candidature du conseiller municipal torontois Gary Crawford, un allié de l'ex-maire John Tory.

Le conseiller municipal et candidat progressiste-conservateur Gary Crawford a pu monter sur la scène lors du traditionnel «Ford Fest», organisé dans la circonscription de Scarborough–Guildwood à la fin juin. (Photo d'archives)

Les libéraux, eux, misent sur Andrea Hazell, qui préside l'Association des commerçants de Scarborough, pour conserver le siège laissé vacant par le départ de Mitzie Hunter. La reconstruction du parti est plus laborieuse que prévu. Les libéraux n'ont fait élire que huit députés lors du scrutin provincial de 2022, un des pires résultats jamais enregistrés pour les rouges.

La candidate Andrea Hazell cherche à maintenir la tradition libérale dans la circonscription Scarborough—Guildwood.

De son côté, l'opposition officielle espère que l'élection de la mairesse Olivia Chow, ancienne députée fédérale néo-démocrate, donnera du dynamisme à la campagne de sa candidate Thadsha Navaneethan. Un gain du NPD dans la circonscription représenterait aussi tout un exploit pour la nouvelle cheffe Marit Stiles, qui cherche encore à se faire connaître auprès du grand public.

Le NPD espère que l'élection d'Olivia Chow à la mairie de Toronto donne un coup de main à la candidate Thadsha Navaneethan dans l'élection partielle.

Chez les verts, la candidate Tara McMahon tentera d'augmenter le maigre 3 % d'appuis que le parti avait reçu aux dernières élections.

L'élection aura lieu le 27 juillet. Les bureaux de vote seront ouverts de 9 h à 21 h.