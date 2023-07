Feux de forêt : « nous devons être mieux préparés », dit Steven Guilbeault

Alors que le Canada fracasse des records de superficie de forêt brûlée, cette année, le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, prévient que le pays doit déjà penser aux prochaines saisons de feux de forêt et à une meilleure préparation face à ces aléas, notamment en recrutant davantage de pompiers.

Onze millions d’hectares de terres sont déjà partis en fumée au Canada en 2023, alors que le mois de juillet n’est même pas terminé. Il s’agit de 10 fois la moyenne nationale, selon le ministre de l’Environnement.

L’année 2023 est unique, souligne Steven Guilbeault, mais le changement climatique anthropique devrait aggraver les saisons des feux de forêt à venir. Nous travaillons pour nous assurer que la population est en sécurité cette année, tout en se préparant pour les prochaines années , soutient-il.

C’est pourquoi le gouvernement dit avoir investi 65 millions de dollars dans le Programme national de gestion du feu de Parcs Canada depuis 2021 pour la formation, le recrutement de nouveaux pompiers et de spécialistes des feux de forêt.

« Aucun niveau d'exposition à la fumée des feux n'est sécuritaire », a rappelé Steven Guilbeault.

On parle des feux de forêt à présent, mais il y a quelques semaines, la semaine dernière, on parlait d’ouragans, de tornades dans l’est du Canada. [...] L'an dernier, des rivières atmosphériques de la Colombie-Britannique. Le changement climatique est là, et nous devons être mieux préparés.

D’un océan à l’autre, 885 feux brûlent en ce moment au Canada, dont 600 qui ne sont pas maîtrisés.

De plus en plus de catastrophes

Mercredi, 1779 pompiers internationaux étaient sur le terrain pour combattre les feux canadiens, sachant que davantage de renforts arriveront dans les prochains jours, dit Steven Guilbeault.

Si la saison des feux est encore loin d’être terminée, Steven Guilbeault estime qu’il ne devrait pas y avoir d’enjeu de manque de personnel ou d’équipement pour cet été.

À l’avenir, il deviendra toutefois de plus en plus difficile de compter sur le soutien international, car ces pays seront eux-mêmes confrontés aux feux de forêt, souligne le ministre.

Il y avait rarement des feux partout en même temps, on pouvait s’entraider les uns les autres. [...] mais là on voit que partout, on brise des records de température, en Europe, aux États-Unis, en Chine. L’avenir risque d’être un avenir où il risque d’y avoir de plus en plus de ces catastrophes-là.

La Colombie-Britannique, habituée des feux de forêt en période estivale, a connu une saison particulièrement précoce cette année. À l’échelle provinciale, des records de superficie brûlée ont également été battus cette saison, la sécheresse généralisée ayant contribué à la propagation des brasiers, comme l’explique Patrick Weiler, député de West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country.

Un pompier à Kamloops, en Colombie-Britannique, le 5 juin 2023.

On sait que cela va devenir plus fréquent avec le changement climatique. Sur la côte sunshine, pour la première fois de notre histoire, l’an dernier, on a connu un état d’urgence lié à la sécheresse et à la chaleur extrême.

Des provinces voudraient mettre le pied sur le frein

À l'échelle mondiale, le mois de juillet est en voie de devenir le plus chaud de l'histoire.

Interrogé sur ce que les actions gouvernementales prises pour atténuer le changement climatique anthropique, Steven Guilbeault a dit travailler d'arrache-pied pour accélérer le déploiement des mesures. Il a notamment cité l'adoption récente du Règlement sur les combustibles propres.

Pour accélérer la cadence, le gouvernement s’est donné comme objectif de réduire à deux ans le temps de déploiement de ces règlements, qui prennent généralement cinq à six ans, selon Steven Guilbeault.

Il y a beaucoup de résistance, à la fois dans le secteur privé, mais aussi au niveau de plusieurs partenaires de nos partenaires des provinces, qui voudraient mettre le pied sur le frein, plutôt que sur l’accélérateur pour le déploiement de ces mesures , souligne-t-il, en pointant du doigt plusieurs provinces de l’Atlantique et de l’Ouest .

On a une très bonne collaboration avec la Colombie-Britannique, et avec le Québec ça va bien aussi, mais avec d’autres provinces c’est plus difficile.