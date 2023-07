Huit ans après l’incendie qui a forcé la démolition de l'ancien Centre Culturel La Ronde, le lieu de rassemblement de la francophonie de Timmins prévoit accueillir de nouveau son public à temps pour le prochain concert de Noël.

On espère vraiment que ça puisse être ouvert mi-septembre ou fin septembre , souhaite le directeur général par intérim Ernest Plante.

On veut vraiment aménager [notre personnel] sur place par l’automne pour commencer notre programmation avant l’hiver.

On espère vraiment que le party de Noël annuel puisse être présenté ici. C’est certain que si on peut ouvrir avant ça, on va le faire , promet-il.

Ouvrir en mode plein écran Ernest Plante et Paul Ouimette, deux membres du conseil d'administation du Centre culturel La Ronde, ont fait visiter le chantier. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

La nouvelle salle de spectacle pourra accueillir près de 300 spectateurs avec des chaises amovible, en fonction des besoins de l'événement.

On envisage de 280 à 300 personnes assises. C’est certain que si on a un événement où les gens sont debout, c'est au-delà de 300 personnes que nous pouvons accommoder dans notre salle , ajoute Ernest Plante.

Un lieu de rassemblement

L'ancien Centre culturel La Ronde était bien connu pour son bar l’Armise, où les francophones pouvaient se rassembler pour prendre un verre.

Depuis l’incendie, les gens [s'ennuient de] l’Armise. C’est un lieu de rassemblement. Les gens ne demandent pas juste quand La Ronde va ouvrir, mais quand l’Armise va ouvrir , clame Ernest Plante, qui montre un aperçu de l'Armise 2.0.

Dans ce bâtiment, on y trouvera aussi deux salles multi-usages pour présenter des cours d'arts ou encore de danse.

En raison du feu qui avait pris naissance dans le restaurant La Chaumière, les premiers plans n'incluaient pas une cuisine industrielle pour le nouvel édifice.

Il y en aura finalement une, comme on a pu le constater en visitant l'édifice.

L’objectif premier n’est pas d’avoir un restaurant, mais plutôt d'offrir des cours de cuisine ou encore de servir des brunchs pour les membres lors d'occasions spéciales, nous indique Paul Ouimette, membre du conseil d’administration de La Ronde.

Des spectacles pourront aussi être présentés sur une terrasse dotée d’un système de sonorisation.

Les coûts de construction qui ont monté en flèche après la pandémie ont fait en sorte que Le Centre culturel a fait quelques compromis, dont réduire sa salle de spectacle de 400 à 300 personnes.

L’espace prévu pour le bar a aussi été réduit.