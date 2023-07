L'Ukraine a prévenu jeudi les bateaux naviguant en mer Noire et se dirigeant vers les ports contrôlés par la Russie qu'ils pourraient être visés, alors que Moscou a ciblé dans la nuit de mercredi à jeudi les ports ukrainiens de Mykolaiv et d'Odessa au cours d'une nouvelle nuit de frappes « infernales ».

Kiev a déclaré qu'elle traiterait ces navires comme de potentiels transporteurs de matériel militaire, comme l'avait fait auparavant la Russie après s'être retirée de l'accord qui permettait les exportations de céréales.

Au moins 3 personnes sont mortes et plus de 20 ont été blessées dans les frappes russes de drones et de missiles sur les ports du sud de l'Ukraine, ont indiqué des responsables, en publiant des images de bâtiments en flammes ou partiellement effondrés.

Ces attaques russes ont été fermement condamnées par le secrétaire général de l' ONU Antonio Guterres.

Ces attaques ont un impact bien au-delà de l'Ukraine. Nous voyons déjà l'effet négatif sur les prix mondiaux du blé et du maïs, ce qui fait souffrir tout le monde, en particulier les populations vulnérables dans les pays du Sud.

Kiev accuse Moscou de viser spécifiquement ses infrastructures portuaires afin d'empêcher toute reprise éventuelle des exportations ukrainiennes de céréales.

Des immeubles endommagés

À Odessa, le corps d'un gardien d'immeuble a été retrouvé sous les décombres après une frappe qui a détruit un bâtiment administratif dans le centre et endommagé plusieurs immeubles résidentiels, selon le gouverneur de la région, Oleg Kiper.

À Mykolaïv, au moins cinq immeubles résidentiels ont été endommagés , a indiqué le maire Oleksandre Sienkevitch, précisant qu'un corps avait été retrouvé.

Une nuit d'enfer pour notre peuple! a réagi le patron du service ukrainien des situations d'urgence, Serguiï Krouk, l'armée de l'air ukrainienne indiquant que Moscou a lancé au total 38 missiles et drones sur les deux villes.

Malheureusement, il n'a pas été possible d'intercepter tous les missiles, en particulier les missiles supersoniques Kh-22 et Onyx, qui sont très difficiles à détruire.

Ces missiles, rarement tirés par Moscou, avaient déjà été utilisés lors de l'attaque russe dans la nuit de mardi à mercredi, qui a ciblé les terminaux céréaliers et les infrastructures portuaires d'Odessa et de Tchornomorsk, détruisant des silos et, notamment, 60 000 tonnes de céréales.

Des secouristes tentent de maîtriser les flammes après une attaque sur une clinique d'aide psychologique de la ville de Dnipro, en Ukraine. (Photo d'archives)

« Ne viser que des cibles militaires »

Jeudi, l'armée russe a de nouveau affirmé ne viser que des cibles militaires, assurant avoir détruit des sites de production et d'entreposage de drones navals à Odessa et des dépôts de munitions et de carburant à Mykolaïv.

À Mykolaïv, les équipes de secours fouillaient les débris sous une pluie battante dans la matinée pour retrouver des survivants, selon une journaliste de l' AFP sur place.

Oleksiï Lougantchenko, 72 ans, disait craindre la mort de sa sœur, toujours sous les décombres et dont le mari a déjà été retrouvé tué. Qui a besoin de cette guerre? Je leur avais dit qu'ils devraient partir et maintenant ils sont morts.

Dénonçant les entraves au commerce de ses propres engrais et produits agricoles, le Kremlin s'est retiré mardi de l'accord signé en juillet 2022, sous l'égide des Nations unies et de la Turquie, qui permettait à Kiev d'exporter ses céréales malgré la guerre et le blocus russe des ports ukrainiens.

« Chantage politique »

Vladimir Poutine a assuré mercredi que la Russie était prête à revenir à l'accord si ses demandes étaient réalisées dans leur totalité , accusant les Occidentaux de chantage politique .

En réponse, Kiev a demandé la mise en place de patrouilles militaires navales sous mandat de l' ONU , sans réponse jusqu'à présent.

Dans le nord-ouest de la péninsule annexée de Crimée, quatre bâtiments administratifs ont été endommagés par des attaques ukrainiennes, a indiqué le gouverneur local installé par Moscou, Sergueï Aksionov, sur Telegram. Une adolescente est morte dans cette attaque, a-t-il ajouté.

L'incendie qui s'est déclaré mercredi sur un terrain militaire de l'est de la Crimée, nécessitant l'évacuation de plus de 2000 personnes, était lui toujours en cours.

Kiev ne l'a pas revendiqué, mais frappe régulièrement des garnisons ou des stocks de matériel russes loin en arrière du front, jusque dans la péninsule de Crimée.

Sur le terrain, d'ailleurs, les combats se concentrent dans l'est de l'Ukraine, où les deux armées se font face sans progrès significatifs.

Mykhaïlo Podoliak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky et membre de la délégation ukrainienne (Photo d'archives)

Selon Mykhaïlo Podoliak, conseiller du président Volodymyr Zelensky, Kiev a besoin, pour briser les solides lignes de défense russes, de 200 à 300 véhicules blindés supplémentaires, avant tout des chars , de 60 à 80 avions F-16 et de 5 à 10 systèmes supplémentaires de défense antiaérienne américains Patriot, ou leurs équivalents français SAMP/T .

Moscou a par ailleurs annoncé jeudi des restrictions de déplacements pour les diplomates britanniques en Russie, qui devront désormais prévenir Moscou de leurs plans.