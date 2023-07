En visite en Alberta, Steven Guilbeault a refusé de rencontrer des entreprises pétrolières

Le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, était de passage en Alberta cette semaine pour discuter décarbonisation et énergie propre avec divers intervenants et politiciens. Il a cependant refusé de rencontrer les présidents-directeurs généraux (PDG) d'importantes sociétés pétrolières et gazières pendant le voyage, en raison d'un emploi du temps trop chargé.

Un consortium d'entreprises représentant 95 % de la production des sables bitumineux appelé Pathways Alliance a demandé à rencontrer le ministre lors de sa visite à Calgary mardi et mercredi.

Deux dirigeants de compagnie pétrolière ont affirmé que le bureau de Steven Guilbeault avait décliné la demande. CBC /Radio-Canada a accepté de ne pas les nommer, car ils ne sont pas autorisés à discuter publiquement des affaires de l'entreprise.

Le ministre Guilbeault n'a pas été en mesure d'organiser une rencontre avec Pathways Alliance lors de cette visite , a confirmé un communiqué de Pathways Alliance. Nous sommes toujours disposés à discuter avec le ministre des moyens de collaborer pour réduire considérablement les émissions provenant de l'exploitation des sables bitumineux d'ici 2030.

De son côté, le bureau du ministre a déclaré que Steven Guilbeault n'était à Calgary que pour 36 heures et qu'un responsable du Ministère était disponible pour rencontrer les représentants de Pathways Alliance.

J'avais un programme assez chargé , a déclaré Steven Guilbeault jeudi. J'ai pensé qu'il serait important de rencontrer des gens avec qui j'ai moins l'occasion de parler.

Le bureau du ministre a également noté que des communications fréquentes avaient eu lieu entre le personnel, les fonctionnaires et l'industrie pétrolière et gazière, dont plusieurs réunions avec Pathways Alliance au cours des 18 derniers mois.

L'Alberta et Ottawa ont également convenu de créer un groupe de travail sur les questions énergétiques.

L'un des dirigeants du secteur pétrolier s'est toutefois dit déçu d'avoir été exclu de l'itinéraire du ministre, compte tenu des lourdes politiques de décarbonisation avec lesquelles il doit composer actuellement.

Nous travaillons bien avec le Ministère, mais il est frustrant de voir que le ministre est là, qu'il veut que nous allions plus vite, mais qu'il refuse de nous rencontrer pour discuter d'un plan , a-t-il déclaré.

L'Alberta refuse de coopérer sur certaines échéances d'Ottawa

Le Canada s'est engagé à atteindre la carboneutralité nette d'ici 2050, un échéancier auquel souscrivent également l'industrie et le gouvernement provincial.

Toutefois, les objectifs du gouvernement fédéral pour 2030 sont plus controversés. Ils exigeraient que le secteur pétrolier et gazier réduise ses émissions de 42 % en dessous des niveaux de 2019. L'industrie et la province ont dit que cette réduction ne serait pas réalisable sans d'importants sacrifices économiques.

Lors de sa visite, Steven Guilbeault a rencontré plusieurs intervenants, dont ses homologues provinciaux, la ministre de l'Environnement, Rebecca Schulz, et le ministre de la Foresterie, Todd Loewen.

Leurs réunions ont porté sur l'écologisation du réseau électrique et la réduction des émissions. Le gouvernement fédéral a fixé l'échéance pour décarboniser la production d'électricité d'ici à 2035. Bien que cela ne soit pas directement lié aux sables bitumineux, de nombreux producteurs possèdent des centrales de cogénération qui produisent également de l'électricité.

J'ai informé le ministre Guilbeault que notre gouvernement reste résolument opposé à tout plafond fédéral sur les émissions de pétrole et de gaz ou à toute réglementation sur l'électricité qui ne serait pas expressément approuvée par l'Alberta , a déclaré Rebecca Schulz dans un communiqué.

L'Alberta a demandé au gouvernement fédéral de lui transmettre ses données et ses analyses de risques sur les impacts des cibles de 2035 et 2050.

En 2021, le secteur pétrolier et gazier a produit plus du quart des émissions totales du Canada. D'ici 2030, Ottawa veut voir une réduction de 81 mégatonnes des émissions annuelles de pétrole et de gaz. Selon Pathways Alliance, une réduction de 22 mégatonnes est réalisable.

Avec les informations d'Elise von Scheel