Un nid complet de tortues, soit neuf petites bêtes, a éclos jeudi matin au zoo de Granby. Une équipe de biologistes en arrive donc à la dernière étape de son programme de réinsertion en habitat naturel.

Audrey Maynard, biologiste chargée en projets de conservation pour le zoo de Granby, se rendra aujourd’hui près d’une rivière pour y déposer les nouveau-nés. C’est la toute première fois que ce projet voit le jour au zoo.

C’est un nouveau projet pour cette espèce. On a déjà de l’expérience avec les tortues molles à épines, une autre espèce menacée au Québec. Pour la tortue des bois, c’est un projet d'incubation en milieu artificiel et de réinsertion en milieu naturel une fois l’éclosion arrivée. C’est d’ailleurs la première fois qu’on a un succès d’éclosion de tortues des bois au zoo de Granby , se réjouit Audrey Maynard.

Un processus minutieux

La première étape est d’aller récupérer les œufs dans leur milieu naturel. Nous nous rendons sur place avec notre partenaire, le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF), qui travaille dans la région de Sherbrooke. L'équipe connait bien la rivière.

On récolte les œufs dans la rivière et on les apporte en laboratoire, où ils seront incubés pendant 60 jours.

Après l’incubation, on va déposer les tortues directement ou elles ont été récoltées, sans cérémonie. L'objectif, c’est de déposer les tortues pour qu’elles retrouvent le milieu dans lequel elles étaient.

Le programme, un succès ?

Impossible pour les biologistes de déposer de petites étiquettes sur les tortues. Le problème, c’est qu’elles sont très petites. Quelques centimètres seulement. Elles pèsent sept à huit grammes. À cette grosseur, on ne peut pas mettre des étiquettes pour les retrouver facilement. La seule façon, c'est de faire une petite incision sur la marge de la carapace. Si cette tortue est retrouvée dans les prochaines années, il sera donc possible de la reconnaître , indique Audrey Maynard.

Ouvrir en mode plein écran Neuf jeunes tortues sont nées jeudi matin. Photo : Zoo de Granby

Difficile d’évaluer le succès d’un tel programme. En milieu naturel, il y a beaucoup de prédation et même d’inondation. Les risques que les œufs ne se rendent même pas au stade de nouveau-nés est plutôt haut.

On contribue à s'assurer que les œufs vont bien éclore. Ensuite, il n’y a aucun moyen de savoir si les jeunes vont survivre jusqu'à l'âge adulte. On parle d’un taux de survie variant entre un et cinq pourcent. On s’imagine donc que ce ne sont pas nos neuf tortues qui atteindront l’âge adulte, à 10 ans environ , explique la biologiste.

Elle ne sous-estime cependant pas l’importance d’un tel projet.

On sait que c’est mieux d’avoir neuf tortues qui éclosent qu’aucune parce qu’il y a eu une inondation, par exemple.

Aucun suivi possible