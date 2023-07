Deux nouveaux juges nommés en Abitibi-Témiscamingue

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a nommé deux nouveaux juges à la Cour du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Les deux juges recrues, Nicolas Bigué-Turcotte et Gabriel Gaudreault, siégeront respectivement à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda aux chambres de la jeunesse, civile ainsi que criminelle et pénale.

Nicolas Bigué-Turcotte a œuvré comme procureur pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) après être devenu avocat en 2007. Quant à Gabriel Gaudreault, admis au Barreau en 2012, il a notamment œuvré au Tribunal canadien des droits de la personne.

Ces nominations pourraient atténuer la pénurie de magistrats dans la région.

Sur les 13 postes de juges à la Cour du Québec en Abitibi-Témiscamingue, quatre étaient vacants jusque-là. Avec ces nouvelles nominations, le nombre de postes de juge non comblés est maintenant de deux.