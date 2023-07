Achat de Mines Gaspé : une transaction significative dans l’industrie canadienne

L'achat de Mines Gaspé par Métaux Osisko, conclu récemment, représente une transaction significative dans le domaine de l'exploitation du cuivre, et ce, à l'échelle du pays. C'est ce que fait valoir le professeur en métallurgie extractive des éléments critiques et stratégiques de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), Jean-François Boulanger.

Il ne reste plus beaucoup de mines qui produisent du concentré de cuivre au Québec , explique Jean-François Boulanger. Il ajoute que ces mines se font également peu nombreuses à l'échelle canadienne.

Par contre, à l'échelle mondiale, la mine de cuivre de Murdochville en sera une parmi des centaines.

Jean-François Boulanger, chercheur à l'UQAT. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté - UQAT

L'expert explique que les grands joueurs mondiaux de la production du cuivre sont actuellement le Chili et la Chine. Il ajoute que le Canada demeure, face à ces géants, un petit joueur en matière de production minière.

Selon lui, la relance de l’extraction du cuivre à Murdochville est le marqueur d’une tendance mondiale. Le cuivre va être important et va continuer d'être important, notamment dans l'électrification des transports et l'approvisionnement des usines de transformation, notamment celle de Glencore, à Rouyn-Noranda.

Lors de la fermeture de Mines Gaspé, il y a 20 ans, la valeur du cuivre enregistrait un creux, à environ 0,40 $ la livre. L'expert rappelle toutefois que des remontées à 3 $ la livre ont été observées au cours des dernières années.

La direction de Métaux Osisko a mentionné que la mine de Murdochville, qui pourrait débuter ses activités en 2030, serait rentable à condition que le prix du cuivre se maintienne à environ quatre dollars la livre.

Je ne pense pas qu'on parle de grandes baisses en termes de prix du cuivre. Il semble que quatre dollars la livre puisse être un nouveau plateau, mais je ne veux pas me prononcer trop fortement là-dessus. N’allez pas acheter des actions suite à mes commentaires , prévient le professeur Boulanger.

Comme le cuivre entre notamment dans la fabrication de tout ce qui a trait à l'électricité, l'expert estime que le prix du minerai risque de demeurer assez élevé dans les années à venir, ce qui pourrait s'avérer prometteur pour l'avenir de la mine de cuivre de Murdochville.

Quant à l'aspect environnemental, Jean-François Boulanger souligne que les minières n'opèrent plus comme il y a vingt ans.

Les façons de faire ont beaucoup changé. Les normes ne sont plus les mêmes , souligne-t-il. On prend des échantillons chaque jour pour s'assurer que, quand on rejette de l'eau, elle soit de qualité égale ou meilleure que [celle de] l'affluent dans lequel on la rejette , cite l’expert en exemple.

Dans le cas de Murdochville, le projet actuel de Métaux Osisko ne prévoit pas de fonderie de cuivre comme il y en a déjà eu dans la région ou à Rouyn-Noranda, avec la fonderie Horne. On parle simplement de la construction d'un concentrateur qui permet de physiquement séparer les minéraux porteurs de cuivre , rappelle M. Boulanger.

Parmi les défis environnementaux auxquels la minière fera face, on parle de gestion des résidus miniers et de génération de poussières, estime le professeur.

L'importance de se prendre en main

Depuis 2013, Martin Ferron est maire de Malartic, en Abitibi-Témiscamingue, où s'étend une mine à ciel ouvert. Il estime que la population et les élus doivent tenir leur bout et entreprendre des discussions sérieuses avec les propriétaires de la mine de Murdochville.

Grâce à la mobilisation citoyenne qui a été observée à Malartic, les activités minières y sont désormais mieux encadrées, ce qui a selon lui amélioré la qualité de vie des résidents. On est passé de la nuit au jour , affirme le maire Ferron.

Martin Ferron, maire de Malartic depuis 2013. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Depuis 2015, il n’y a plus aucun dépassement. On respecte 100 % des règles fixées par le gouvernement du Québec au niveau des poussières, au niveau du son, au niveau du bruit, au niveau des déplacements, du mouvement, des ressentis, des mouvements suite aux sautages. Selon lui, les citoyens constatent une énorme différence.

Martin Ferron encourage par ailleurs les municipalités concernées à négocier avec les minières pour obtenir des redevances.

Moi, avec l'expérience que j'ai acquise [...], jamais je ne redonnerai mon autorisation sans redevance pour opérer dans mon milieu et qu’une autre minière vienne s'installer chez nous. Je peux vous jurer que le combat serait sur les redevances , affirme-t-il.

Il faut aussi investir cet argent dans d'autres projets pour ne pas dépendre de l'industrie minière, parce que quand la mine quitte, ça peut être assez abrupt , explique l'élu.

Transition énergétique, énergie verte renouvelable, investir dans des parcs éoliens, investir dans des parcs solaires, investir dans un parc industriel qui fabrique d'autres choses et qui ne dépend pas du domaine minier, en tourisme, en agroalimentaire durable, dans des serres : il y a tellement de possibilités! , lance-t-il.

Le maire de Malartic affirme d'ailleurs avoir eu quelques conversations avec la mairesse de Murdochville au sujet de la relance des activités minières sur place. M. Ferron a ainsi eu l'occasion de partager son expérience avec Délisca Ritchie-Roussy.

Avec les informations de Maude Rivard et Véronique St-Onge