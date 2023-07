Les retombées du conflit de travail dans les ports de la Colombie-Britannique continuent de se faire sentir, et l'incertitude plane toujours tandis que le syndicat représentant environ 7400 travailleurs a brusquement annulé un préavis de grève quelques heures après l'avoir publié.

Pendant ce temps, le premier ministre Justin Trudeau a intensifié son intervention dans le conflit de travail entre le Syndicat international des débardeurs et des magasiniers du Canada (ILWU) et l'Association des employeurs maritimes de la Colombie-Britannique.

Nous allons toujours tout faire pour que les conflits de travail soient résolus à la table des négociations. C'est là que les meilleures solutions sont toujours prises. Le premier ministre reconnaît néanmoins que la situation commençait à être extrêmement pénible pour des familles, pour des travailleurs, pour des compagnies à travers le pays .

Il a convoqué le Groupe d'intervention en cas d'incident, généralement réuni en période de crise nationale ou d'événements ayant des implications majeures pour le Canada.

Dans un communiqué, le cabinet du premier ministre affirme que JustinTrudeau s'est entretenu avec son homologue britanno-colombien, David Eby, à propos du conflit de travail et qu'ils se sont entendus sur la nécessité d'assurer la stabilité des chaînes d'approvisionnement nationales.

Ouvrir en mode plein écran Des conteneurs ont été bloqués dans le port de Vancouver en raison de la grève lancée le 1er juillet. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

L' ILWU a déclaré dans un communiqué mercredi soir qu'il avait retiré le préavis de grève qu'il avait publié plus tôt dans la journée, mais n'a donné aucune raison ni aucun détail sur sa décision.

Auparavant, l' ILWU avait diffusé un préavis de 72 heures indiquant que les travailleurs membres relanceraient une grève dans les ports de la Colombie-Britannique samedi matin, après avoir rejeté mardi un accord provisoire de quatre ans qui avait temporairement interrompu la grève le 13 juillet.

L' ILWU a initialement relancé sa grève mardi, immédiatement après avoir annoncé s'être réuni et avoir rejeté l'accord de principe conclu par les négociateurs la semaine dernière.

Ouvrir en mode plein écran Des employés du port de Vancouver ont lancé un nouveau préavis de grève après le rejet de l'entente de principe mardi. Photo : Radio-Canada / Justine Boulin

Mercredi, les travailleurs ont été forcés de retirer les lignes de piquetage et de retourner au travail après que le Conseil canadien des relations industrielles eut statué que le syndicat devait donner un préavis de 72 heures pour que la grève soit légale.