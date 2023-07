Eau contaminée : le fédéral assumera sa responsabilité

Le gouvernement fédéral assumera les frais reliés à la crise de l’eau contaminée aux PFAS dans l’arrondissement de La Baie. Justin Trudeau s'y est engagé sans indiquer les sommes réservées aux travaux qui pourraient s’élever à plusieurs dizaines de millions de dollars.

Le premier ministre l’a confirmé lors d’une mêlée de presse où il a été questionné sur l'engagement du fédéral à payer la facture pour donner accès, aux résidents de La Baie, à une eau non contaminée.

J’étais il y a quelques semaines à Saguenay, à Bagotville plus précisément, j’ai parlé à la mairesse extraordinaire de Saguenay pour lui souligner que oui, on va faire partie de la solution. Je sais que les discussions sont en cours. On reconnaît la part de responsabilité que la base a eue dans la contamination possible de l’eau et présente dans l’eau , a-t-il répondu.

Les mousses extinctrices utilisées pendant des années à la Base militaire de Bagotville ont contaminé la nappe phréatique. Le ministère de la Défense nationale sait depuis plus d'une décennie que des composés perfluorés se trouvent dans les eaux souterraines entourant les installations militaires.

Justin Trudeau a souligné que les Saguenéens étaient extrêmement fiers de la qualité de l’eau.