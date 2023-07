Des Français installés à Saint-Raymond risquent l’expulsion pour une erreur administrative

Originaires de France, Maïlys Imbault et Guillaume Saint-Agne sont installés dans Portneuf avec leurs deux enfants depuis 2018. À cause de ce qu’ils estiment être l’erreur d’un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), ils risquent maintenant d’être expulsés du pays.

Rencontré par Radio-Canada au Dépanneur grande ligne, le commerce qu’il exploite à Saint-Raymond depuis un an et demi, le couple, aux yeux du gouvernement fédéral, n’est actuellement pas légal sur le territoire canadien.

En cause, une demande d’asile déposée sous les conseils d’un employé fédéral en janvier 2022.

On doit être partis avant le 15 août. C’est 5 ans de notre vie qu’on doit effacer en même pas un mois.

Les faits

Arrivés au Québec en juillet 2018 respectivement grâce à un permis de travail ouvert et à un permis d’études – tous deux d’une durée d’un an –, Mme Imbault et M. Saint-Agne ont entamé les démarches de renouvellement l’année suivante.

Ouvrir en mode plein écran Maïlys Imbault et Guillaume Saint-Agne exploitent depuis un an et demi le Dépanneur grande ligne à Saint-Raymond, dans Portneuf. Photo : Radio-Canada

À la fin 2019, le couple a reçu l’acceptation du ministère de l’Immigration du Québec. Incapable de soumettre leur dossier en ligne, il a envoyé les documents requis par courrier à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

On a envoyé ça au fédéral… et on est tombé dans la COVID , souffle Mme Imbault.

Sans réponse, le couple a contacté IRCC quelques mois plus tard. On lui a alors dit, même si des délais étaient à prévoir en raison de la pandémie, de ne pas s’inquiéter, que leur statut était implicite .

Le temps passait. En janvier 2022, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a convoqué le couple à son bureau et l'a informé que ses papiers n’ont jamais été traités, puisqu’ils n’ont jamais été reçus, raconte Mme Imbeault.

L’employé fédéral leur aurait alors présenté deux options : quitter le pays ou faire une demande d’asile.

Si la première option n’était pas envisageable et que la seconde soulevait quelques doutes, le couple a fait confiance à l’agent et opté pour cette dernière.

Dans son bureau, ce jour-là, il nous a fait la demande d’asile , dit Mme Imbault. C’est ça, ou vous partez , leur aurait-il dit.

Un peu plus d’un an plus tard, après un rendez-vous à la cour en avril, la décision tombe en juin 2023 : refus.

Officiellement, le statut actuel de la famille est demandeur d’asile refusé .

Ouvrir en mode plein écran Maïlys Imbault et Guillaume Saint-Agne Photo : Radio-Canada

On s’en doutait un peu , dit Mme Imbault. Pour nous, ce n’est pas une demande qui était accessible à des Français.

Si elle convient que la France connaît des épisodes de terrorisme, et que, pour la sécurité de nos enfants , le couple ne souhaite pas y retourner, elle est bien consciente que sa famille et elle ne répondent pas aux critères d’une demande d’asile au Canada.

Tous les avocats nous ont dit : "Vous n’auriez jamais dû faire ça".

Le 13 juillet, IRCC leur a annoncé qu’ils étaient en procédure de renvoi. Il n’y avait plus d’option, la décision était sans appel, leur a-t-on indiqué. Impossible non plus pour eux de revenir à titre d’immigrants économiques.

Aujourd’hui, 20 juillet, on doit [fournir] notre itinéraire d’avion , dit Mme Imbault. Les billets, eux, doivent être achetés le 26 juillet pour un départ du Canada avant le 15 août, ajoute-t-elle.

Un statut mal identifié

Aujourd’hui, ce qu’on demande, c’est que cette procédure de statut qu’ils nous ont mis [...] on veut que ce soit annulé pour revenir dans un statut économique , laisse tomber Mme Imbault, émotive.

Avec le dépanneur, notamment, on prouve que, économiquement, on est capables de subvenir à nos besoins, on n’a jamais rien demandé, on n’a jamais fait de demande d’aide depuis qu’on est là en 5 ans , ajoute-t-elle.

Seul le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser, pourrait les aider, croit-elle.

Entre-temps, elle plaide pour qu’on leur accorde un délai comme ils peuvent le donner à certains [...] parce que la mesure de renvoi, elle est là .

Quand il nous a conseillé de faire ça [une demande d’asile] il y a un an et demi, il nous a sortis complètement de la possibilité de faire des demandes autres que ça.

Il le savait déjà à la base , avance Mme Imbault.

Selon Joël Godin, député conservateur de Portneuf—Jacques-Cartier, peu de choses peuvent être faites dans ce dossier, car nul n’est censé ignorer la loi , évoque-t-il.

Ils vont devoir se conformer parce que, malheureusement, leur statut a été mal identifié au départ , soutient l’élu de la circonscription fédérale où se trouve le couple. Ils auraient dû faire une demande de résidents permanents.

Ouvrir en mode plein écran Le député fédéral de Portneuf—Jacques-Cartier, Joël Godin (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Néanmoins, même si, compte tenu du caractère légal du dossier, il ne fonde qu’un très, très, très mince espoir là-dessus, M. Godin s’engage à contacter le ministre Fraser pour qu’il intervienne.

Considérant qu’il y a un tribunal administratif qui a pris une décision, les probabilités que le ministre aille à l’encontre de cette décision-là sont pratiquement nulles.

C’est triste, parce que c’est des gens très actifs dans le comté , laisse-t-il tomber. Mais c’est la parole d’un contre la parole de l’autre , ajoute le député.

Les instances fédérales ne commentent pas

Contacté par Radio-Canada, le cabinet du ministre Sean Fraser a indiqué ne pas être en mesure de commenter ce cas spécifique.

Son de cloche similaire du côté de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada n'a pas non plus souhaité commenter.

Nous comprenons que ce genre de situations sont incroyablement difficiles et compatissons avec les familles , a néanmoins indiqué par courriel une porte-parole de l’organisme.

La décision de renvoyer quelqu'un du Canada n'est pas prise à la légère , assure-t-elle.

Elle précise que toute personne menacée de renvoi a droit à une procédure régulière, mais une fois toutes les voies de recours épuisées, elle est renvoyée du Canada conformément à la loi canadienne .

Avec des informations de Colin Côté-Paulette