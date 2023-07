Le Service de police de Cornwall a procédé à l’arrestation totale de neuf personnes en lien avec la bagarre qui a opposé deux groupes de motards rivaux, le 8 juillet.

Les Outlaws s’étaient opposés aux Lonersdans le stationnement d'un centre commercial de l’ouest de la ville, faisant plusieurs blessés. Deux personnes avaient été poignardées et une autre blessée par balle. Elles avaient été conduites à l’hôpital, mais leur vie n'était pas menacée.

Au cours de l'altercation, des membres des Outlaws ont retiré de force un gilet appartenant à un membre des Loners et ont fui la région , a raconté la police de Cornwall dans un communiqué de presse diffusé mercredi.

À la suite de l'incident, cinq personnes avaient été placées en garde à vue.

Le 14 juillet, le Service de police de Cornwall, avec l'aide de l'Unité de lutte contre les bandes de motards et de l'Unité tactique et de sauvetage de la Police provinciale de l'Ontario (PPO), ainsi que de la police de Kingston et de la police d'Ottawa, ont exécuté des mandats de perquisition dans cinq résidences de Cornwall.

Ces perquisitions ont entraîné l’arrestation de trois autres personnes impliquées dans la bagarre du 8 juillet.

Le Service de police de Cornwall a exécuté huit mandats de perquisition tout au long de l'enquête, ce qui a entraîné la saisie de plusieurs armes, dont deux armes de poing chargées.

Ouvrir en mode plein écran Des armes ont été saisies pendant les perquisitions. Photo : Gracieuseté Service de police de Cornwall

L'enquête a conduit à l’arrestation et à l’inculpation de neuf hommes au total, âgés de 28 à 53 ans.

Parmi les chefs d’accusation retenus figurent notamment ceux d’agression aggravée, d’agression avec une arme, de possession d’armes non autorisées, d’utilisation d’une arme à feu et de vol avec violence.

L'enquête se poursuit

Toutes les personnes arrêtées ont été placées en détention dans l'attente de leurs enquêtes respectives sur cautionnement.

L'incident qui s'est produit le 8 juillet a suscité beaucoup d'inquiétude chez les résidents de Cornwall , a déclaré le chef par intérim de la police de Cornwall, Vincent Foy, par voie de communiqué. Le Service de police de Cornwall continue de prendre au sérieux toutes les questions relatives au crime organisé et continuera d'enquêter activement et de travailler pour dissuader les groupes du crime organisé d'atteindre notre communauté.

La police pense qu'il s'agit d'un incident ciblé entre deux groupes de motards spécifiques.

L’enquête se poursuit et les membres du public sont encouragés à signaler toute activité suspecte dans la ville en composant le 613-932-2110 ou en faisant un rapport anonyme à Échec au crime au 1-800-222-8477 ou à seawayvalleycrimestoppers.ca.