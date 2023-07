Au fil des années, le Stanstead College est devenu une véritable pépinière à talents au hockey féminin. Les deux dernières étoiles montantes de la formation, Maxim Tremblay et Maélie Pion, ont d’ailleurs été invitées au camp d’été de Hockey Canada.

Un rêve devenu réalité pour les deux jeunes joueuses de 16 ans natives de Sherbrooke, décrites comme des athlètes modèles et d’excellentes étudiantes par le directeur du programme de hockey de l'établissement, James Rioux.

C’est surréel! Ça a toujours été ça le but et là c’est vrai!

L’attaquante Maxim Tremblay et sa coéquipière, la défenseure Maélie Pion, font partie des 71 joueuses qui tenteront de se tailler une place dans la formation canadienne en vue d’une série de trois matchs contre les États-Unis, du 14 au 20 août à Lake Placid, dans l’état de New York.

On joue avec des filles qui sont vraiment bonnes. Il y a de grandes joueuses qui sont passées par là. C’est quand même stressant, vu qu’on veut vraiment faire l’équipe. C’est bien d’être invitée au camp d’entraînement, mais le but final, c’est d’avoir ta place dans l’équipe , mentionne Maxim Tremblay.

Les espoirs de l’équipe nationale des moins de 18 ans seront séparées en deux équipes pour des entraînements et des matchs intraéquipes. Les jeunes Canadiennes affronteront également l’équipe nationale féminine des moins de 18 ans de la Finlande, en visite au pays.

Deux étoiles montantes du hockey féminin natives de Sherbrooke.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Par ici l'info. Deux étoiles montantes du hockey féminin natives de Sherbrooke ÉMISSION ICI PREMIÈRE Par ici l'info Écouter l’audio (Deux étoiles montantes du hockey féminin natives de Sherbrooke. 15 minutes 23 secondes) Durée de 15 minutes 23 secondes 15:23

Un parcours exigeant

Les horaires en vigueur au Stanstead College sont particulièrement stricts : six cours par jour, deux heures d’étude tous les soirs, en plus des nombreux entraînements sur la glace.

On voyage aussi beaucoup. Le fait de faire ça tous les jours nous permet d’avoir des adolescentes vraiment prêtes pour le prochain niveau. Les filles sont vraiment matures quand elles finissent leur parcours avec nous , explique le directeur James Rioux.

Terminant bientôt leur cheminement au niveau collégial, Maxim Tremblay et Maélie Pion reconnaissent aussi que les exigences du Stanstead College leur ont permis de grandir comme étudiantes et comme athlètes.

Ouvrir en mode plein écran Une résidence située sur les terrains du Stanstead College. Photo : Radio-Canada

J’ai vraiment appris à bien gérer mon temps. C’est sûr que ça va m’aider pour le futur , lance Maélie. Je vais vraiment me souvenir de l’équilibre qu’on a eu entre études et hockey. Je ne pouvais pas me coucher trop tard et il faut être très disciplinée , ajoute sa coéquipière.

Publicité

Plusieurs universités américaines intéressées

Après une excellente saison, marquant 39 buts et 24 mentions d’assistances en 48 matchs, Maxim Tremblay a reçu plus d’une quinzaine d’offres de bourses d’universités américaines. Elle a finalement orienté son choix vers le l'Université Colgate, dans l’état de New York.

Ça va être un gros départ de la maison pour moi, donc je voulais choisir une plus petite université qui me ressemble un peu plus. Ils ont été tellement gentils avec moi, donc j’ai décidé d’aller là-bas. J’ai eu un coup de foudre , raconte-t-elle.

Maxim n’est pas la première de sa famille à exceller au hockey. Son père, Yannick Tremblay, a joué quatre saisons pour les Faucons de Sherbrooke, dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ), en plus de son long parcours aux niveaux universitaire et semi-professionnel.

Il a eu une très grande importance dans mon cheminement. C’est lui qui m’a tout appris au début. J’ai commencé à jouer quand j’étais assez vieille, mais je patinais souvent avec mon père. Je pense que ça le rend vraiment fier de voir mon parcours , se réjouit la jeune joueuse de 16 ans.

Maélie Pion indique aussi être en discussion avec plusieurs universités, mais dit vouloir prendre son temps pour prendre une bonne décision . Elle a notamment reçu des offres des universités Dartmouth et Northeastern.

Publicité

Je veux étudier en pharmacie, comme ma mère. C’est sûr que je veux une école forte au niveau hockey, mais aussi au niveau de l’école, donc j’attends de voir la meilleure opportunité pour moi , explique-t-elle.

Une vie dédiée au hockey

Pour Maxim Tremblay, il ne fait pas de doute. Elle jouera au hockey encore bien longtemps. Avec toutes les opportunités que les femmes vont avoir dans le futur, avec une nouvelle ligue professionnelle, c’est vraiment excitant. Le hockey pourrait devenir un emploi pour nous, comme c’est le cas pour les hommes , lance-t-elle.