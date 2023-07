Éoliennes : la MRC de Nicolet-Yamaska se donne du temps

La MRC de Nicolet-Yamaska n’appliquera pas sur l’appel d’offres lancé par Hydro-Québec pour des projets éoliens qui prend fin le 12 septembre. La MRC juge les « délais trop courts » pour en être « partie prenante ».

Un comité interne a été mis en place par le conseil des maires pour étudier le sujet des éoliennes et c’est ce dernier qui a conseillé à la MRC d’attendre avant d'appliquer sur un appel d’offres.

Nous manquons de temps pour informer la population, pour travailler en collégialité avec les conseils municipaux et le comité consultatif. Les délais s’avèrent surtout trop courts pour définir l’ensemble des conditions, telles qu’une réglementation adaptée et sécuritaire , a indiqué jeudi le préfet adjoint et président du comité interne, Claude Lefebvre, par voie de communiqué.

Tous les élus de la MRC ont convenu de poursuivre leurs efforts en vue d’éventuels projets éoliens sur leur territoire. Ils disent vouloir une réglementation diligente en respectant l’environnement, nos terres agricoles ainsi que nos citoyens et citoyennes .

Ce n’est donc pas un non à l’éolien, d’autant que les échanges avec des élus(es) de municipalités ayant des éoliennes et les visites de site ont illustré plusieurs aspects positifs à ces projets.

Le conseil des maires rappelle que ce type de projets est une bonne façon de diversifier les revenus des municipalités, tout en mentionnant que l’éolien est une énergie propre.

Les élus disent vouloir une réglementation diligente en respectant l’environnement, nos terres agricoles ainsi que nos citoyens et citoyennes .