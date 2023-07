Un athlète en fauteuil roulant parmi les meilleurs au monde

Le Brunois, Anthony Bouchard, revient satisfait de sa participation aux Championnats du monde de para-athlétisme qui se sont tenus au cours des derniers jours à Paris. Le para-athlète figure maintenant parmi les huit meilleurs au monde dans sa discipline après avoir participé aux épreuves finales.

Avant la compétition, l’athlète en fauteuil roulant s’est rendu à Barcelone pour participer à un camp d'entraînement. La délégation est ensuite débarquée à Paris le 5 juillet.

On a pu voir les infrastructures et se familiariser avec la piste. On a eu la chance de compétitionner contre des gens provenant de partout sur la planète. c’était vraiment très motivant , raconte celui qui en était à sa première compétition au Stade Charléty.

Celui qui compétitionne dans les courses de 100 mètres et de 400 mètres souhaite maintenant participer aux Jeux paralympiques de Paris l’an prochain.

Publicité

C’est toujours ça qu’on vise. Reste à savoir si on va réussir à se voler une place pour s’en aller là-bas … C’est de plus en plus réaliste, plus le temps avance , indique l’athlète.

Le succès est rapide pour celui qui pratique ce sport depuis à peine 3 ans. Il rivalise maintenant avec les meilleurs athlètes mondiaux de sa discipline.

Cela fait un petit peu moins de trois ans que j’ai embarqué dans un fauteuil roulant pour la première fois. J’ai vraiment trouvé le sport qui correspondait à ce que je recherchais depuis longtemps. Je suis content de pouvoir foncer dans ce sport et d’être bon , confie l'athlète de 30 ans.

Anthony Bouchard se rendra, sous peu, à un championnat national à Vancouver. En novembre prochain, il participera aux Jeux panaméricains.