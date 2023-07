« Barbenheimer », « Oppenbarbie », « Barbieheimer »… Autant de mots-valises pour décrire un phénomène viral qui s’est emparé des réseaux sociaux ces derniers mois et qui tire son origine dans la sortie simultanée des films Barbie et Oppenheimer dans les salles de cinéma vendredi.

Mèmes, tweets, blagues, dessins, montages vidéo… La sortie simultanée de ces films que tout oppose est une source intarissable d’inspiration pour les internautes, alimentant même des débats quant à l’ordre idéal pour voir les deux longs métrages dans la même journée.

Car c’est bien ainsi que plusieurs personnes prévoient de découvrir Oppenheimer, de Christopher Nolan, et Barbie, de Greta Gerwig : l’un à la suite de l’autre, pour un total de 294 minutes de visionnement.

Ce n’est pas la première fois que des studios rivaux programment des films de genres différents en même temps, surtout lors de périodes achalandées comme le mois de juillet.

En 2008, en pleine récession économique, Warner Bros. et Universal s’étaient d’ailleurs affronté le même week-end de juillet avec un autre film de Nolan, Le chevalier noir (The Dark Knight) et Mamma Mia! le film, deux grands succès à la billetterie.

Mais il y a vraiment un fossé qui sépare le long métrage sérieux de Christopher Nolan et la comédie de Greta Gerwig, même si, à travers sa superficialité affichée, cette dernière comporte un sous-texte féministe plus sérieux.

Oppenheimer est un marathon dramatique de trois heures qui raconte l’histoire de l’homme qui a supervisé le développement de la bombe atomique. Barbie est une comédie satirique en mille teintes de rose qui donne vie, pour la première fois à l’écran, à la poupée la plus populaire du monde.

Si les deux productions n’ont pas vraiment le même public cible, il semble que ces sorties simultanées ont déjoué les attentes et mélangé les groupes de cinéphiles, un résultat qui n’était pas nécessairement attendu par Warner Bros. (Oppenheimer) et Universal Pictures (Barbie).

Une flèche à l’endroit de Christopher Nolan?

Selon Jean-Michel Berthiaume, spécialiste de la culture populaire, c’est Warner qui aurait décidé de programmer Barbie le même jour qu’Oppenheimer, en réaction au départ de Christopher Nolan, qui a travaillé pendant plus de 20 ans avec le studio.

Leur relation s’était dégradée après l’échec commercial de Tenet (2020) pendant la pandémie, avant de voler en éclats lorsque Warner a annoncé, l’année suivante, son intention de sortir ses films en simultané au cinéma et sur les plateformes de diffusion. Une décision sur laquelle le studio est revenu par la suite, mais trop tard pour ramener le réalisateur dans son giron.

Christopher Nolan a pris Oppenheimer et l’a amené à Universal. Warner Bros. a donc décidé de torpiller son film en sortant Barbie en même temps », a expliqué Jean-Michel Berthiaume au micro d’Eugénie Lépine-Blondeau, à l’émission C’est ma tournée. « On force la donne en disant "faites votre choix : est-ce qu’on veut la destruction par la bombe ou par les microplastiques?"

D’autres personnes du milieu doutent toutefois que ce soit véritablement le calcul de Warner Bros., puisque le studio tenterait toujours de ramener le réalisateur britannique dans son équipe.

Lueur d’espoir pour le cinéma

Si les plans annoncés par les cinéphiles sur le web se concrétisent, la journée du 21 juillet pourrait donner au cinéma ce nouveau souffle tant attendu par les propriétaires de salles obscures et les studios hollywoodiens, après des années de vache maigre en raison de la pandémie de COVID-19.

Signe concret de l’engouement pour « Barbenheimer », la chaîne de cinémas américaine AMC a annoncé avoir vendu plus de 20 000 billets à ses membres AMC Stubs pour un programme double comprenant Barbie et Oppenheimer.

Des spécialistes de l’industrie prévoient que le film de Greta Gerwig pourrait générer quelque 90 millions de dollars américains (118,4 millions de dollars canadiens) au cours de son week-end d’ouverture, alors que les prévisions pour Oppenheimer oscillent autour de 40 millions de dollars américains (52,7 millions de dollars canadiens).

Si l’on ajoute à cela le fait que le nouveau film de la saga Mission impossible en sera seulement à son deuxième week-end en salle, les cinémas pourraient retrouver un peu de couleurs. Ce gage de confiance de la part du public tomberait à un moment crucial pour Hollywood, frappé par une double grève des scénaristes et des acteurs.

Et pour ceux et celles qui se prêteront au marathon de cinéma en fin de semaine, dans quel ordre recommande-t-on de visionner Barbie et Oppenheimer? Selon l’actrice Issa Rae, qui incarne President Barbie aux côtés de Margot Robbie, le choix est évident.