Le Manitoba reconstruira le pont de la route 311 détruit par un incendie

Un pont situé sur la route 311 entre Blumenort et Landmark, à environ 30 km de Winnipeg, sera reconstruit. Il a été avalé par les flammes d’un feu de brûlage échappé en mai.

Ce pont voit plus de 3000 véhicules par jour et est [sur un] trajet important dans le secteur de Blumenort , indique le ministre du Transport et de l'Infrastructure, Doyle Piwniuk, dans un communiqué publié jeudi.

Nous travaillons pour que le pont soit reconstruit et réouvert aussi rapidement que possible pour minimiser l’impact sur le trafic dans le secteur , poursuit-il.

Le pont brûlé, qui avait 42 ans, a été entièrement démantelé après l’incendie. Il se trouvait sur la route 311 entre les routes provinciales 216 et 206.

Le gouvernement du Manitoba examine plusieurs options pour reconstruire le pont qui prend en compte les besoins en matière de circulation dans le secteur, avec une priorité sur la réouverture au trafic aussi rapidement que possible , poursuit le communiqué.

La province ajoute que le nouveau pont pourra supporter plus de poids que l’ancien pont et qu’il devrait ouvrir à la circulation en 2025.