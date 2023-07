Fumée et canicules : une thermopompe est-elle la meilleure option pour votre maison?

Les thermopompes suscitent de plus en plus d'intérêt pour rafraîchir les logements et filtrer l’air ambiant, au moment où la province fait face à une saison de feux de forêt record. Selon les cas, un consultant en énergie estime que ces dispositifs peuvent être une bonne option et un allié de décarbonisation.

Depuis le dôme de chaleur de 2021, D’Arcy Michiel, propriétaire de la compagnie de consultants en énergie Salix Energy Advising, à Prince George, note un intérêt grandissant pour les thermopompes, ou pompes à chaleur.

Elles sont subventionnées par de nombreux gouvernements, incluant ceux du Canada et de la Colombie-Britannique.

Ces systèmes ont l’avantage de pouvoir chauffer les maisons en hiver et les rafraîchir en été, et peuvent être trois fois plus efficaces qu’une chaudière ou que des plinthes de chauffage électrique. Au lieu de générer de la chaleur, elles l’extraient de l’extérieur pour la transférer à l’intérieur, ou l’inverse, de la même manière que les réfrigérateurs.

Différents systèmes existent : les pompes à chaleur air-air, le système le plus commun en Amérique du Nord, les pompes à chaleur air-eau, et les thermopompes géothermiques, qui tirent leur chaleur du sol.

Compte tenu de leur coût et de leurs frais d’installation, les thermopompes peuvent être dispendieuses si votre système de chauffage fonctionne encore pleinement et si vous habitez dans une région froide de la province, estime D'Arcy Michiel.

Cet investissement peut, par contre, valoir le coup pour réduire son empreinte carbone et rafraîchir son logement, surtout dans des régions côtières, au climat plus doux.

Si vous avez des plinthes de chauffage électrique et que vous n’avez pas de conduits dans votre maison, ou quoi que ce soit du genre, une thermopompe est certainement une solution , affirme D’Arcy Michiel.

Complément nécessaire dans les régions froides?

Si leurs systèmes se sont améliorés ces dernières années, D'Arcy Michiel doute que les pompes à chaleur soient la meilleure option dans des régions aux hivers rigoureux, où les températures atteignent souvent les -20 °C.

Dépendamment du modèle de pompes à chaleur choisi, le rendement de l'appareil peut être touché et un autre système de chauffage d’appoint pourrait être nécessaire en complément, dans ces conditions hivernales.

Les pompes à chaleur géothermiques sont en effet plus adaptées aux hivers froids, ce qui les a rendues populaires en Suède, notamment.

Filtrage d’air possible

Les pompes à chaleur à air peuvent être équipées de filtres pour éliminer les particules de la fumée des feux de forêt, qui peuvent causer des problèmes respiratoires et cardiovasculaires, en particulier chez les enfants et les personnes âgées.

Améliorer l’isolation d’un logement de façon générale, notamment au niveau des fenêtres et des cadres de portes, peut également permettre de réduire l’introduction de fumée, ce qui le rendra également plus écoénergétique - pour le chauffer comme pour le refroidir, soutient D’Arcy Michiel.

Coûts variés

Une thermopompe peut coûter entre 6000 $ et 12 000 $ dépendamment du modèle, de son efficacité et de la superficie du logement ciblé. A cela s'ajoutent des coûts d’installation.

Joe Cherieux, directeur de l’entreprise de chauffage et de climatisation Controlled Air Heating and Cooling à Courtney, estime qu’ils varient entre 10 000 et 20 000 $ selon les cas, l’âge de la maison et la nature du système de chauffage actuel.

Ces travaux peuvent coûter cher dans des bâtiments à unités multiples comme les condominiums pour s’assurer que celles-ci sont toutes intégrées au système et que le système électrique n’est pas surchargé.

L’installation d’une pompe à chaleur géothermique est également plus chère, car elles doivent être enterrées profondément dans le sol. Elles sont généralement installées pour desservir plusieurs maisons, de sorte que les coûts soient divisés.

Coup de pouce des gouvernements

La Colombie-Britannique, le gouvernement canadien et certaines municipalités offrent des subventions pour l'acquisition d'une thermopompe en fonction de la superficie et de l’âge des logements et du type de chauffage à remplacer.

Les Britanno-Colombiens, par exemple, peuvent obtenir jusqu’à 11 000 $ de subvention lorsqu’ils installent une thermopompe pour remplacer un système de chauffage au propane, au gaz naturel ou au pétrole. Ceux qui remplacent un système de chauffage électrique peuvent obtenir jusqu’à 7000 $ de BC Hydro et du gouvernement fédéral.

D’Archy Michiel recommande de consulter un professionnel pour discuter du meilleur choix pour votre maison, selon votre budget, vos objectifs et le logement ciblé.