Trois hommes soupçonnés d’avoir séquestré et maltraité une femme pendant plusieurs jours

Une opération policière a eu lieu tôt jeudi matin à Sherbrooke. Trois hommes ont été arrêtés, car on leur reproche d'avoir séquestré, battu et menacé pendant plusieurs jours une femme.

C'est la présumée victime qui a contacté les policiers la semaine dernière pour les informer de ce qu'elle avait subit. Selon le Service de police de Sherbrooke (SPS), la femme a subi des blessures légères. Après avoir réussi à s'enfuir, elle s'est rendue à l'hôpital et c'est là qu'elle a contacté les policiers.

Trois hommes de 47, 52 et 58 ans ont été arrêtés tôt jeudi matin par des policiers de la division des enquêtes criminelles, par des patrouilleurs et par le groupe d'intervention. Les arrestations ont eu lieu sur les rues Blais, King-Georges et Saint-Martin.

Selon le SPS , les suspects sont connus des milieux policiers. Ils seront rencontrés sous peu par les enquêteurs. Ils devraient comparaître au palais de justice de Sherbrooke au cours de la journée. Des accusations de voies de fait avec lésions, d'avoir proféré des menaces, de séquestration et d'extorsion devraient être portées contre eux.

D'autres suspects pourraient être arrêtés.

Plus de détails à venir.