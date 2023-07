Les conseillers municipaux à Toronto ont voté à l'unanimité jeudi en faveur d'une motion déclarant que la « violence liée au genre et entre partenaires intimes » est devenue une « épidémie » dans la Ville Reine.

Une trentaine d'autres villes en Ontario avaient déjà déclaré une épidémie de violence conjugale.

De son côté, le gouvernement de l'Ontario a refusé d'emboîter le pas jusqu'à maintenant, malgré la recommandation d'un jury du coroner lors de l'enquête sur la mort de trois femmes dans le comté de Renfrew.

Le rapport déposé en 2023 à la suite de l'enquête sur la tuerie de Portapique, en Nouvelle-Écosse, en 2020 contient aussi une recommandation en ce sens.

La mairesse de Toronto, Olivia Chow, dit que les données sur la violence conjugale sont horribles . Elle souligne qu'il y a eu 9 féminicides dans la Ville Reine depuis le début de l'année. Dans les deux tiers des cas, les victimes connaissaient leur agresseur, remarque-t-elle dans un rapport.

Trois féminicides ont eu lieu à Toronto en mai. Tout ça en un seul mois.

Mme Chow a parlé publiquement du fait que sa mère avait été battue par son père.

Recommandations

En vertu de la motion adoptée par les élus à Toronto, la Ville presse les gouvernements de Doug Ford et de Justin Trudeau de déclarer une épidémie provinciale et nationale de violence conjugale et d'augmenter les ressources pour s'attaquer au problème.

Le conseil municipal demande également à la médecin hygiéniste de la ville, la Dre Eileen de Villa, et à d'autres fonctionnaires de mettre au point un plan et d'identifier des investissements dans des programmes pour prévenir la violence conjugale.

Les conseillers voudraient aussi que le fédéral ajoute le terme féminicide dans le Code criminel.