Criminalité en milieu rural : la GRC demande aux gens de ne pas se faire justice

Une vague de criminalité sévit en milieu rural, au Nouveau-Brunswick, ou du moins c'est l’impression qu'ont des résidents et des élus municipaux, et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) rappelle aux gens de ne pas tenter de se faire justice.

On est au courant qu’il y a des situations où les gens semblent prendre la justice en leurs propres mains. C’est certain que ça engendre des dangers, des risques. On ne sait jamais avec qui on fait affaire. Les personnes pourraient risquer d’être blessées, peut-être même à l’extrême être blessées gravement ou se faire tuer , explique l’inspecteur Martin Saulnier, de la GRC , au cours d’une entrevue accordée jeudi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

L’important pour les personnes, souligne M. Saulnier, est de signaler les crimes et tout renseignement pertinent aux services policiers, ce qui les aide à réaliser leurs enquêtes plus rapidement.

Des fois, on a peut-être 99 morceaux du casse-tête sur 100, puis la personne qui hésite, qui choisit de ne pas nous appeler, a peut-être le morceau manquant. Ç’aurait pu créer des délais dans notre enquête , affirme Martin Saulnier.

Une maison incendiée à Deer Island

Au cours des dernières semaines et des derniers mois, plusieurs cas de vols, de vandalisme et d'entrées par effraction ont été signalés dans des régions comme celles de Beausoleil, Champdoré, Saint-Quentin et Deer Island.

Le directeur général de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, Pascal Reboul, pointe du doigt un manque de policiers en milieu rural.

C’est toujours quelque chose qui a été dénoncé et c’est sûr que la réponse n’a pas été apportée au jour d’aujourd’hui , affirme Pascal Reboul. Il estime que les problèmes actuels sont la conséquence de ce manque de présence, de visibilité et de réponse de la GRC en région rurale .

Ouvrir en mode plein écran La GRC soupçonne que l'incendie qui a complètement détruit cette maison à Deer Island le 11 juillet 2023 est d'origine criminelle. Photo : Radio-Canada / Roger Cosman

Le ministre de la Sécurité publique, Kris Austin, dit comprendre la frustration des communautés rurales. Son gouvernement a récemment annoncé une augmentation de 15 % du budget de la GRC pour qu’elle augmente ses effectifs dans la province.

Publicité

La GRC espère ainsi faire 80 embauches, dont 51 agents de première ligne, précise Martin Saulnier. C’est certain que ça va nous donner une meilleure habileté à répondre aux appels de service, aux appels d’urgence plus efficacement.

Craintes que des personnes ne prennent les choses en main à Saint-Quentin

La mairesse de Saint-Quentin, Nicole Somers, estime que la GRC fait un bon travail dans sa communauté ébranlée par une série d’incidents criminels. Ce travail se poursuit. Il y a un réseau bien organisé. On est loin de l’avoir démantelé avec l’arrestation d’une personne , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Nicole Somers, mairesse de Saint-Quentin (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / MATHILDE PINEAULT

Mme Somers craint elle aussi que des personnes ne s’impatientent et ne tentent de se faire justice. Parce qu’on a entendu à plusieurs reprises : "Moi, je vais m’installer dans mon magasin et je vais avoir mon fusil".

Après avoir fait part de ses inquiétudes à la GRC, la police a doublé un peu d’effectifs pour mieux couvrir le territoire, changer les horaires, pour arriver au résultat qu’on a eu en fin de semaine , explique Nicole Sommers.

Elle espère que cette arrestation calmera les ardeurs de la population et que la GRC réussira à démanteler ce réseau.