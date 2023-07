Odanak renouvelle ses panneaux de noms de rues

Le Conseil des Abénakis d’Odanak a décidé de changer ses panneaux de noms de rue, dans le but de les actualiser et aussi, de célébrer la culture abénakise.

Désormais, on y trouvera les noms de rue dans trois langues : abénakise, française et anglaise. De plus des pictogrammes y font leur apparition.

Cette initiative est une étape essentielle dans notre quête de préservation de notre langue et de notre culture.

Le Conseil des Abénakis d'Odanak a réévalué les noms de rue existants afin de mieux refléter l'évolution de la langue abénakise et son importance dans l'expression de l'identité culturelle de la communauté. Certains noms de rue ont été corrigés pour s'aligner avec les connaissances linguistiques actuelles, permettant ainsi de préserver et de promouvoir la langue abénakise pour les générations futures , peut-on lire dans le communiqué envoyé mercredi.

Le Conseil effectue ce changement à temps pour le pow-wow d’Odanak qui a lieu ce week-end.