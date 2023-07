Accident de baignade : la requête de Marc-Antoine Essiambre est rejetée

Nouveau revers pour Marc-Antoine Essiambre, le jeune homme devenu partiellement quadriplégique à la suite d’un accident survenu en 2010 à la plage municipale de Carleton-sur-Mer : la Cour supérieure refuse de revenir sur son jugement de 2019, qui lavait de toute responsabilité trois organisations, dont la Ville, relativement à ces événements.

Le Gaspésien et ses proches avaient initié de nouvelles procédures judiciaires en janvier 2022 après avoir vu leur appel être rejeté en octobre 2021. Ils espéraient qu’à la lumière de nouvelles informations, le Tribunal rétracte son jugement rendu deux ans auparavant.

Un ancien employé municipal de Carleton-sur-Mer prétendait en effet avoir informé la Ville de la présence d’un rocher dans l’eau dans le secteur où s’est produit l’accident, alors que l’administration municipale avait fait valoir qu’elle en ignorait l’existence.

Marc-Antoine Essiambre a subi une fracture à la colonne vertébrale qui l’a rendu paraplégique et partiellement quadriplégique lors d'activité organisée par Justice alternative Gaspésie-Sud et Écovoile Baie-des-Chaleurs, le 26 août 2010, à la plage municipale. Dans sa requête s’élevant à 8 millions $, il reprochait notamment à ces deux organisations ainsi qu’à la Ville de Carleton-sur-Mer d'avoir omis d'indiquer la présence d’un obstacle dans l’eau. Dans son jugement rendu le 15 août 2019, la Cour supérieure tranchait toutefois que les blessures subies par le jeune homme, alors âgé de 15 ans, n’étaient pas liées à une activité organisée ni à la qualité de l’eau, mais plutôt à un plongeon décidé par lui-même sur un coup de tête .

Le délai en cause

Le juge Simon Hébert a rejeté la demande en rétraction des demandeurs déposée l’an dernier, et ce, pour une question de délai. Il est indéniable que plus de six mois se sont écoulés depuis le jugement de la Cour supérieure qui rejette la demande introductive d’instance des demandeurs et la présentation du pourvoi , peut-on lire dans le jugement.

Le Tribunal détient le pouvoir discrétionnaire d’allonger ce délai. Or, on peut lire dans le jugement que la partie qui formule une telle demande doit alléguer les faits le justifiant et soumettre les motifs expliquant le retard . Outre une demande verbale, aucune preuve en ce sens n’a été soumise par les demandeurs, selon le juge Hébert.

Une requête comme celle déposée par les avocats représentant Marc-Antoine Essiambre et les membres de sa famille constitue un recours peu commun, puisqu’elle ne peut être faite que pour des motifs limités. Le pourvoi en rétractation de jugement est notamment utilisé lorsque de nouvelles preuves sont découvertes à la suite d’un jugement et que ces nouveaux éléments auraient pu induire un verdict différent s’ils avaient été connus plus tôt.

Le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe, a indiqué que la Ville ne commenterait pas le jugement rendu par la Cour supérieure.

Au moment de publier ces lignes, la firme représentant Marc-Antoine Essiambre et ses proches, Tremblay Bois Mignault Lemay, n’avait pas donné suite à notre demande d’entrevue.