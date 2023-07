Le jeune qui était soupçonné d’avoir planifié une tuerie à l’école secondaire Paul-Hubert a plaidé coupable jeudi devant la Chambre de la jeunesse du palais de justice de Rimouski.

L’élève, qui est mineur, a admis ses torts devant la juge Celestina Almeida et en présence de ses parents.

Il fait face à un chef d’accusation, soit celui d’avoir proféré des menaces pouvant causer la mort et des lésions corporelles à tous les occupants de l’école Paul-Hubert .

Des éléments qui expliquent la manière dont l’accusé a envisagé de réaliser cette tuerie ont été présentés par la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Florence Charlebois-Villeneuve. Les faits se sont déroulés entre le 1er décembre 2022 et le 15 mars 2023.

Dès la fin de l’année 2022, l’adolescent a laissé entendre à ses amis qu’il avait l’intention d’organiser une tuerie de masse, à l’image de celle qui s’est produite à l’école secondaire Columbine le 20 avril 1999 à Littleton, au Colorado.

Le jeune homme a plus tard divulgué à son cercle d’amis qu’il avait élaboré un plan très précis qui se concrétiserait à l’école le 20 avril 2023. Il prévoyait placer des bombes et ouvrir le feu au hasard dans la cafétéria, sur l'heure du dîner. L’accusé a demandé à ses amis de s’absenter de l’école lors de cette journée.

L’enquête de la Sûreté du Québec a pu conclure que l’adolescent s’est largement documenté sur la tuerie de masse de Columbine ainsi que sur les façons de procéder à une tuerie et de se procurer des armes illégalement.

Des élèves ont prévenu la direction de l’école qu’un tragique événement se tramait. Le récit des faits révèle que la direction a ensuite confronté le jeune, qui a avoué ses intentions. Celle-ci a ensuite alerté les policiers.

C’est un grand soulagement , souffle Me Florence Charlebois-Villeneuve, qui spécifie que la reconnaissance de culpabilité évite la tenue d’un lourd procès. Ça permet d’avancer dans le dossier et maintenant, on va se concentrer sur ce que sera la peine.

Ouvrir en mode plein écran L'avocate Florence Charlebois-Villeneuve (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sophie Martin

Les avocats des deux parties se présenteront devant la juge en novembre prochain pour faire leurs recommandations quant à la peine à imposer à l’accusé. La présence de l’élève de Paul-Hubert est requise.

Un rapport d’évaluation sera préparé en vue de cette étape. La poursuite avise qu’elle prendra connaissance du rapport avant de déterminer la peine qu’elle suggérera à la Cour. On attend vraiment le rapport qui va nous aider à mieux saisir sur quoi le jeune doit travailler pour éviter qu’il recommence […] , commente la procureure aux poursuites criminelles et pénales.

D’ici la fin des procédures judiciaires, l’élève est tenu de respecter l’ensemble des conditions qui lui sont imposées. Celui-ci doit rester à la maison de ses parents et ne peut se trouver à moins de 500 mètres de l’école Paul-Hubert. Il ne lui est pas non plus permis d'utiliser Internet, sauf pour ses travaux scolaires, et ce, sous la supervision de ses parents.

Ça permet de rassurer la population. Il y a une rentrée scolaire qui s’en vient et ces conditions-là, j’ose espérer que ça va lui donner une certaine paix d’esprit […].

L’avocat de la défense, Me Hugo Caissy, a refusé de commenter le dossier.

L’accusé a été détenu dans un centre jeunesse entre le 15 mars et le 12 mai dernier. Son identité est protégée par la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Avec la collaboration de Mathieu Berger