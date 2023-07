Comment ce bar de Victoriaville est devenu un succès viral monstre en France

Ses publications génèrent des milliers de « j'aime » et de commentaires. Des milliers d'admirateurs étrangers rêvent d'un jour venir faire un tour. Un seul problème : la propriétaire du bar Le Gaulois, à Victoriaville, ne sait pas pourquoi sa page Facebook est subitement devenue l'une des plus populaires au Québec.

Je n’ai sérieusement aucune idée de ce qui est arrivé. J’ai fait des changements sur la page et c'est là que ça a commencé , lance la nouvelle propriétaire du bar le Gaulois, Cynthia Labonté.

Au début de mai, Mme Labonté a pris possession du bar et de sa page Facebook. Elle a fait quelques petites modifications sur la page du Gaulois pour changer les heures d'ouverture et le courriel de contact. Et pour une raison mystérieuse, les publications de la page se sont mises à exploser en popularité.

Le Gaulois a l'habitude de publier chaque jour un égoportrait de la serveuse qui se retrouve derrière le bar. Avant le mois de mai, ces publications généraient en moyenne une dizaine de mentions j'aime ou de commentaires. Mais après le 9 mai, tout a changé. Une photo de Cynthia Labonté a généré 604 commentaires et 3500 mentions j'aime .

Au début, je me disais, il faut arrêter ça, on a été hacké ou quelque chose , raconte-t-elle en riant.

Depuis, les publications quotidiennes du bar suscitent régulièrement des centaines de commentaires. La publication la plus populaire que nous avons recensée a cumulé 4600 mentions j'aime et 2800 commentaires.

Le nombre d'abonnés a aussi explosé, passant de 1600 en mai à près de 7000 aujourd'hui. Je voulais faire un "like et partage", et quand on allait atteindre 3000 abonnés, j’allais faire tirer un certificat-cadeau au bar. Mais là, j’ai abandonné mon idée , affirme Mme Labonté.

Quelques secondes dans la section des commentaires des publications du bar permettent de constater que la quasi-totalité des gens qui commentent habitent en France. Certains veulent le visiter, mais ne savent pas trop où il se trouve. D'autres plaisantent. En partant de ROISSY [NDLR: l'aéroport qui dessert Paris] à 8 h 30, j’y serai peut-être avant 18 h, qui sait !!! a lancé un internaute sous une publication récente.

La semaine dernière, par contre, Le Gaulois a reçu de la grande visite d'outre-mer.

J’ai eu deux Français de la France, des vrais Français! Ils étaient en vacances au Québec et ils sont partis de Montréal en auto pour venir voir le bar Le Gaulois, parce que ça a l’air que notre bar est ben ben populaire en France, lance, ébahie, Mme Labonté. Je capotais la semaine passée, j’étais comme, ben voyons donc… Ils voulaient se faire prendre en photo. Ils voulaient absolument que je la partage sur la page Facebook du bar.

Je me suis dit, je vais vendre des franchises en France!

L'explosion en popularité de la page Facebook du bar n'est pas sans écueils, toutefois. La section de commentaires est infestée de faux comptes qui tentent d'hameçonner les hommes qui commentent les publications. Des gens ont appelé au bar pour se plaindre, en pensant qu'il s'agissait de personnes employées par le bar.

Cynthia Labonté affirme que la boîte de messagerie du bar déborde de pourriel et d'arnaques. Lorsqu'elle a publié une offre d'emploi sur la page, elle a reçu des messages de gens de partout dans le monde qui voulaient postuler. Quelqu'un a même utilisé les photos de Mme Labonté pour créer un faux compte.

Néanmoins, la nouvelle propriétaire voit quand même d'un bon œil la popularité spontanée du Gaulois sur les réseaux sociaux.