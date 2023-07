Innocence Canada croit que plusieurs Autochtones ont pu être condamnés injustement

Des avocats d’Innocence Canada appellent à ce que tous les dossiers de condamnations pour meurtre des 50 dernières années impliquant des personnes autochtones au Manitoba soient révisés. Leurs efforts s’inspirent de l’acquittement récent de deux hommes autochtones condamnés pour meurtre en 1974.

Mardi, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine, Glenn Joyal, a acquitté Brian Anderson et Allan Woodhouse. Ces derniers avaient été condamnés à la prison à vie pour le meurtre de Ting Fong Chan survenu en 1973.

Peu après leur condamnation, il y a 50 ans, les deux hommes ont fait appel de leur condamnation. Leur demande avait toutefois été rejetée. Brian Anderson a finalement obtenu une libération conditionnelle en 1987 tandis qu'Allan Woodhouse a dû attendre jusqu'en 1990.

Selon les avocats des deux acquittés, James Lockyer et Jerome Kennedy, ce dossier ne serait pas une anomalie.

C'est un scénario horrible, mais s'il a été appliqué à eux, il ne fait aucun doute qu'il a également été appliqué à d'autres personnes.

Nous pensons que [M. Anderson et M. Woodhouse] font partie de problèmes systémiques qui ont surgi dans le système judiciaire au cours des 50 dernières années , explique M. Lockyer. Ceci signifie qu’il y a forcément des hommes et des femmes autochtones en prison pour des crimes qu’ils n’ont pas commis.

Éviter des erreurs judiciaires

Un porte-parole du ministère de la Justice du Manitoba soutient que des changements légaux importants s’adressant aux nombreux enjeux soulignés dans le dossier de M. Anderson et M. Woodhouse ont été mis en place au sein du département dans les 50 dernières années.

Selon lui, des appels et des réexamens ont été effectués au fil des ans. Il ajoute que des formations portant sur les condamnations injustifiées et le biais systématique sont des mesures supplémentaires qui ont été mises en place pour éviter des erreurs judiciaires.

Pour sa part, le ministre fédéral de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti, souligne que le dossier de Brian Anderson et d'Allan Woodhouse est un rappel que [le système judiciaire] n’est pas parfait et que lorsque des erreurs judiciaires surviennent, les conséquences sont énormes.

Plus tôt cette année, M. Lametti a présenté la loi C-40 qui vise à faciliter la révision des candidatures de personnes qui pourraient être condamnées par erreur.

J’ai hâte que la loi C-40 soit déposée pour que des problèmes soulevés par M. Lockyer soient abordés par la nouvelle Commission d’examen des erreurs du système judiciaire , souligne le ministre fédéral.

Avec les informations de Brittany Greenslade