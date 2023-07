Près 200 000 travailleurs de la construction en vacances dès vendredi

La Commission de la construction du Québec (CCQ) a émis cette année plus de 197 000 indemnités de congé aux milliers de travailleurs qui amorceront cette fin de semaine les traditionnelles « deux semaines de la construction ». Un congé qui s’étirera jusqu’au samedi 5 août.

Selon les données de la CCQ , environ 80 % des travailleurs et des employeurs du secteur seront en congé au cours de cette période au Québec qui marque la fermeture de la vaste majorité des chantiers pour deux semaines.

Au Québec, les employeurs versent mensuellement à la CCQ les indemnités pour les jours fériés chômés et les vacances qui représentent 13 % du salaire gagné par les travailleurs, selon les conventions collectives en vigueur.

La CCQ a donc distribué cette année près de 617 millions de dollars en indemnités de congé, soit 64 millions de dollars de plus qu’à l’été 2022. Elle avait versé cette année-là 553 millions de dollars en indemnités de congé.

2022, une « année record »

Cette hausse notable des indemnités de congé est attribuable à une performance exceptionnelle du secteur de la construction au Québec en 2022, selon Guillaume Houle, responsable des affaires publiques à l’Association de la construction du Québec (ACQ).

Invité mercredi à l’émission Zone économie, sur les ondes d’Ici RDI, le représentant de l' ACQ a expliqué que le milieu de la construction a connu une année record en 2022.

On a travaillé plus de 210 millions d’heures, dans notre industrie. Autour de 128 millions d’heures se sont travaillées dans les secteurs institutionnel, commercial et industriel. […] Dans le secteur résidentiel, il s’est travaillé autour de 42 millions d’heures. Il s’agit d’une année record globalement pour l’industrie de la construction.

Les mises en chantier en chute libre en 2023

Il n’y a jamais eu autant de travailleurs dans notre industrie , relève Guillaume Houle, qui voit cependant le ciel se couvrir dans l’industrie de la construction cette année en raison des conditions économiques de moins en moins favorables, principalement dans le secteur résidentiel.

On voit la baisse du secteur résidentiel venir affecter les données pour le début de 2023 , constate M. Houle.

Lorsqu’on compare mai 2022 à mai 2023, on parle d’un ralentissement de 28 % des investissements dans le secteur de la construction au Québec. Et plus particulièrement pour le secteur résidentiel, - 43 % en termes de dollars investis.

Ouvrir en mode plein écran La valeur des investissements en construction a chuté de 28 % au Québec en mai 2023, par rapport à mai 2022. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Les mises en chantier lèvent de moins en moins, poursuit-il. On avait prévu chez Statistique Canada 48 000 mises en chantier pour 2023. En mai, ça a diminué à 40 000, là, maintenant, les prévisions sont autour de 38 000 mises en chantier.

Une hausse des coûts de construction de 24 % dans le secteur résidentiel et de 23 % dans le non résidentiel depuis 2021 est en partie responsable de ce ralentissement des mises en chantier au pays. Les prix très élevés et la hausse importante des taux d’intérêt hypothécaires ces derniers mois découragent également beaucoup de ménages de risquer leur avenir financier dans l’achat d’une propriété.

D'après les dernières données de l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), 2897 habitations ont été construites au Québec en juin, soit 44 % de moins qu’en juin 2022.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) rapportait quant à elle 908 mises en chantier dans la région de Montréal en juin. C’est 71 % de moins qu’à la même période il y a un an. C'est le pire mois de juin qu'a connu Montréal depuis un quart de siècle en ce qui concerne le nombre de mises en chantier.

Les taux d’intérêt ont un effet néfaste pour les consommateurs, mais aussi pour les entrepreneurs qui, eux, peinent à suffire aux garanties qui sont demandées par les banques actuellement.

Et ces conditions n’affectent pas que la construction, ils affectent également la rénovation puisque de nombreux propriétaires choisissent de reporter leurs projets et travaux pour éviter les coûts élevés du crédit, de la main-d’œuvre et des matériaux.

Côté main-d’œuvre, l’industrie de la construction rapportait 11 000 postes vacants au premier trimestre 2023. Une amélioration par rapport aux 15 000 postes vacants rapportés une année auparavant.