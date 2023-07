Le ministre Rob Lantz poussé par un participant lors d’une consultation publique

Le ministre du Développement social et du Logement de l’Île-du-Prince-Édouard, Rob Lantz, a été poussé par un résident de Charlottetown lors d’une consultation publique sur la possible création d’un centre de prévention des surdoses au refuge d’urgence de la rue Park.

Le refuge d’urgence pour sans-abri de la rue Park a ouvert ses portes l’hiver dernier et permet à une cinquantaine de personnes en situation d’itinérance de passer la nuit au chaud et en sécurité. Le service qui devait être temporaire fait maintenant l’objet d’une étude pour qu’il soit permanent et qu’un centre de prévention des surdoses y soit ajouté.

Le plan du gouvernement provincial pour le centre de prévention des surdoses permettrait aux gens d'utiliser l’endroit pour consommer des drogues qu'ils ont eux-mêmes en utilisant des trousses fournies sur place pour détecter la présence de substances dangereuses comme le fentanyl.

Ouvrir en mode plein écran Mark Brown qui pousse le ministre Rob Lantz. Photo : Radio-Canada

Une consultation publique avait lieu mercredi afin de connaître la position de la population face à cette possibilité. La réunion à laquelle participaient 200 personnes a été perturbée à plusieurs reprises jusqu’à ce que le ministre Rob Lantz soit poussé par un participant alors qu’il discutait avec un opposant au projet.

Ce participant est Mark Brown, le frère du maire de Charlottetown. En étant escorté hors de la salle, il s’est vivement débattu en assénant même des coups de pied à des gens affirmant être de son côté du débat.

Mark Brown s’oppose au projet du refuge en raison des vols et des actes de vandalisme qui se multiplient dans le secteur selon lui. Il soutient que des sans-abris sont entrés par effraction dans sa grange pour y dormir une nuit.

Pourquoi suis-je aussi fâché? Parce qu’ils ne disent rien , a-t-il expliqué aux journalistes de CBC à la sortie de la réunion.

Ouvrir en mode plein écran Les policiers ont été appelés sur les lieux lors de la consultation publique de mercredi soir. Photo : Radio-Canada

Contrairement à son frère, Philip Brown, le maire de Charlottetown, a dit vouloir que le refuge de la rue Park reste ouvert à long terme.

Après avoir été poussé, Rob Lantz est monté au podium pour s’adresser à la foule.

Nous avons embauché un facilitateur ce soir afin d’organiser cette session et d’entendre vos points de vue. Maintenant, si ça devient violent, comme ça l’a presque été ici. Quelqu’un m’a bousculé. Nous devons nous calmer et nous écouter. Je sais qu’il s’agit d’un sujet sensible. Alors, je vous demande, voulez-vous continuer et être écouté d’une manière organisée ou on n’arrête ça , a lancé le ministre.

La police a été appelée sur les lieux et mène une enquête. Aucune accusation n’a encore été déposée.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre Rob Lantz qui parle à la foule lors de la consultation publique. Photo : Radio-Canada

En entrevue à la suite de la rencontre, M. Lantz a affirmé qu’aucune décision n’avait encore été prise au sujet du refuge de la rue Park à savoir si l’endroit deviendrait permanent ou non. Il a reconnu par contre que l’option est considérée.

C’est un succès dans le sens que depuis l’ouverture au début du dernier hiver, ç’a permis à beaucoup de gens de sortir de situations précaires et de campements dangereux , a soutenu le politicien.

Il a cependant reconnu que les crimes sont plus nombreux autour du refuge, mais qu’il s’agit d’un problème partout à Charlottetown.

Je pense que c’est un problème dans toute la ville. Ça se produit dans mon quartier et dans ma rue. Ça s’est produit chez moi. Ce n’est peut-être pas aussi fréquent que les gens qui vivent près de ces services. Sûrement pas. Je comprends qu’il y a beaucoup de frustration. Ça fait six ou sept mois depuis l’ouverture du refuge d’urgence. Nous travaillons à développer ces services. C’est un travail en cours , a expliqué M. Lantz.

Il reste encore plusieurs étapes avant de rendre le refuge de la rue Park permanent et d’y ajouter un possible centre de prévention des surdoses, la consultation publique de mercredi soir en était une.

Si la plupart des personnes qui se sont exprimées lors de la réunion de mercredi soir étaient opposées au site, certains membres de la communauté ont déclaré qu'il était nécessaire pour aider les plus vulnérables.

-Avec des informations de CBC